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兆彩頭獎增至6.6億 明晚開獎 一次領拿3.7億

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兆彩頭獎增至6.6億 中獎一次領拿3.7億 先扣稅9000萬

編譯孫梁／綜合21日電
兆彩獎券22日晚的頭獎獎金升至6億6000萬元。(美聯社)
兆彩獎券22日晚的頭獎獎金升至6億6000萬元。(美聯社)

由於兆彩獎券(Mega Millions)的頭獎(Jackpot)19日開出時無人中獎，22日晚的抽獎迅速成為關注焦點，因為頭獎的獎金將從5億5500萬元增加到至少6億6000萬元。

如果22日晚的兆彩頭獎被抽中，中獎者拿到6億6000萬元獎金，將成為兆彩獎券第五大獎金的得主，但不會打破樂透行業有史以來的十大頭獎紀錄。

但贏得6億多元頭獎要繳納一大筆稅金，無論是一次性領取還是29年內分30次領取，扣除的稅金都占到獎金的很大部分。

6億6000萬元頭獎如果是一次呼性領取，就像大多數人選擇的那樣，獎金數額將是3億7690萬元；在強制性地預扣24%的聯邦稅後，領到的現金至少將再減少9000萬元。

由於最高的聯邦邊際稅率是37%，適用於年收入53萬9900元的單獨報稅個人和收入為和64萬7850元的夫妻共同報稅，中獎人在報稅季還需補交更多的稅金。

減少稅負的途徑之一是考慮慈善捐助，美國註冊會計師協會指出，如果將調整後總收入的60%捐給公共慈善部門，或是捐給捐獻人指定的基金，就可減免當年捐助額的稅金。中獎人還可設立一個私人基金並向基金捐錢，待以後再決定如何使用基金。

如果沒有任何捐獻，即獎金收入沒有減少，就還要再繳納13%的聯邦稅，從而使聯邦稅總計增至超過1億3300萬元，中獎者的獎金將會再縮水。

此外中獎人還將面臨州稅，方式可能是預扣或報稅時補繳，除非是住在沒有州稅或是不對樂透收入課稅的州。州稅的稅率可能超過10%，要視獎券在何處購買以及中獎人家住何地而定。

儘管需繳納巨額稅金，剩餘的獎金也是大多數人一生都不會見過的龐大數額。中獎人最好是組建一個專業人士的團隊，包括律師、理財顧問和稅務顧問，來協助處理複雜的獎金申領。

單張獎券獲中頭獎，即所有六個數字的號碼都對上，機率只有3億200萬分之一。

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