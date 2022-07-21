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統計：亞裔在後疫情時期 持續遭騷擾及仇恨攻擊

記者顏伶如／綜合報導
圖為芝加哥去年的反亞裔仇恨遊行。(美聯社資料照)
圖為芝加哥去年的反亞裔仇恨遊行。(美聯社資料照)

美國發生新冠疫情之後，亞裔民眾頻頻遭受騷擾、攻擊。最新研究顯示，步入後疫情時期的現在，針對亞裔而來的仇恨犯罪案件仍然持續增加。

非營利組織「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」(Stop AAPI Hate)論壇公布最新調查報告指出，從2020年3月至2022年3月之間，全美出現針對亞裔民眾的仇恨犯罪通報案例，累計超過有1萬1400件。

報告指出，疫情發生初期，亞裔社區民眾便成為騷擾、言語虐待及仇恨論鎖定目標，兩年多之後問題依舊存在。

聖貝納迪諾加大(California State University, San Bernardino)仇恨及極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)今年稍早公布研究報告指出，全美各地反亞裔仇恨犯罪案件數量，2021年裡比2020年增加339%，

「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」統計報告指出，2020年3月至2022年3月之間的仇亞案件當中，約有三分之二是某種形式的言語或文字騷擾，平均每5起案件當中，便有2例是發生在公共場所。統計顯示，亞裔女性淪為攻擊目標的機率，比亞裔男性多出一倍。

約有17%仇亞案件為身體攻擊，平均每10起案件當中便有1例發生於大眾交通系統。

「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」與「愛德曼數據智庫」(Edelman Data & Intelligence，DXI) 共同舉行的全國調查指出，亞太裔民眾在過去兩年期間，平均每5人就有1人經歷過仇亞事件。

調查結果顯示，層出不窮的仇亞案件讓亞太裔民眾變得害怕，將近半數受訪民眾坦承，因此出現憂鬱、焦慮的症狀。若以區域分布來看，擁有最多亞太裔人口的加州，仇亞案件累計數量也最高，累計約有4000多起案件，其次則為紐約、華盛頓州。

「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」共同創辦人庫爾卡尼(Manjusha Kulkarni)20日指出，儘管美國民眾已經逐漸走出疫情陰影，但亞太裔民眾卻還是因為族裔而受到各種騷擾。

庫爾卡尼在聲明中寫道：「亞太裔社區對於擔心受怕已經感到厭煩，我們要的是真正能夠帶來改變的解決之道，並且把重點放在防止問題發生。」

亞裔 疫情 仇恨犯罪

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