猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

猶他大學(University of Utah)本周新公布的檔案資料顯示,19歲中國留學生 董芝帆(Zhifan Dong,音譯)向學校通報遭到男友威脅,相隔數周之後便喪生。國家廣播公司(NBC)報導,董芝帆案件是猶他大學在四年當中出現的第二個案例,學生向校方主管通報遭男友威脅,後來便遭遇不測。

Junfang Shen and Mingsheng Dong reflect on the life and death of their 19-year-old daughter, Zhifan Dong.

