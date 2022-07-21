猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

猶他大學。(取自Wikimedia Commons)

猶他大學(University of Utah)本周新公布的檔案資料顯示，19歲中國留學生 董芝帆(Zhifan Dong，音譯)向學校通報遭到男友威脅，相隔數周之後便喪生。國家廣播公司(NBC)報導，董芝帆案件是猶他大學在四年當中出現的第二個案例，學生向校方主管通報遭男友威脅，後來便遭遇不測。

Junfang Shen and Mingsheng Dong reflect on the life and death of their 19-year-old daughter, Zhifan Dong.

"How can people bear it? How can our family face this?” https://t.co/mYExOM9YoU — The Salt Lake Tribune (@sltrib) July 21, 2022

報導指出，從19日公布的檔案文件可以看出，董芝帆遇害之前，猶他大學出現一連串疏失，最終釀成悲劇。

今年2月11日，猶他州鹽湖城警察 局接到猶他大學校警通報指出，一名男子威脅殺害女友，員警前往查看時發現董芝帆陳屍旅館，房間裡還有她的26歲前男友王浩宇(Haoyu Wang，音譯)。

Zhifan Dong, an international student from China, told the University of Utah that her boyfriend was threatening her. She was found dead weeks later. https://t.co/mpZy59fjxq — NBC News (@NBCNews) July 21, 2022

王浩宇向警方供稱與董芝帆協議自殺，打算先將她殺死之後自我了斷。檢方以謀殺罪起訴王浩宇，開庭日期為8月8日。

根據猶他大學公布檔案，董芝帆遇害數周之前，校方已經知道她遭到親密伴侶暴力對待，人身安全出現危險。董芝帆今年1月14日向宿舍主管通報指出，王浩宇有自殺傾向，兩天前曾與她爆發肢體衝突而遭警察逮捕。

文件紀錄顯示，董芝帆向警方申請臨時保護令(temporary protective order)獲准，但學校在事件紀錄表上註明「並無法規要求警局必須通報學校有關於涉案學生的逮捕或保護令」。

董芝帆的室友麥克葛蘭德(Bailey McGartland)接受校園報紙「每日猶他紀事報」(Daily Utah Chronicle)訪問時說，陪伴董芝帆向學校通報家暴 案件及驗傷。

對於董芝帆之死，麥克葛蘭德說：「我非常憤怒，這完全是可以避免的。」

檔案資料顯示，猶他大學校長藍道(Taylor Randall)曾說，這起事件凸顯學校「內部溝通不良、缺乏專業」，宿舍主管面對類似問題應該如何處理，必須重新釐清，改善問題。

國家廣播公司報導，董芝帆父母發表聲明表示，學校沒有善盡保護他們女兒的責任，不願女兒死得不明不白。委任律師史華特(Brian C. Stewart)證實，董芝帆父母準備對猶他大學提告。