我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為安全考量避談是否訪台 波洛西：展現對台支持很重要

加州遊客在波特蘭遭仇恨攻擊後 更多亞裔受害者出面

加州遊客在波特蘭遭仇恨攻擊後 更多亞裔受害者出面

記者顏伶如／綜合報導
涉嫌攻擊亞裔的34歲男子凱斯特森。(取自波特蘭警局)
涉嫌攻擊亞裔的34歲男子凱斯特森。(取自波特蘭警局)

來自加州的日裔觀光客家庭本月初在俄勒岡州波特蘭市中心區遭受攻擊，5歲女童及女童父親頭部均遭毆打，34歲當地男子凱斯特森(Dylan J. Kesterson)被以攻擊、騷擾、仇恨犯罪等罪名起訴。事件發生後，更多亞裔受害者陸續挺身而出，指控也曾遭受凱斯特森莫名攻擊。

根據法院紀錄，來自加州的36歲日裔男子與妻子帶著5歲女兒，7月2日在波特蘭市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎乘出租自行車觀賞風景時，遭到凱斯特森以種族歧視用詞辱罵並動手毆打，路人上前制止，目擊者則協助警方指認並逮捕凱斯特森。波特蘭警方指出，日裔男子被打後出現輕微腦震盪以及創傷後頭疼現象。

➤➤➤加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

事件經過媒體報導後，菲律賓裔婦人泰拉‧布萊克曼(Tyra Blackmon)出面表示，今年4月17日曾遭到凱斯特森攻擊。她說，在路上看到凱斯特森追打一名青少年，與友人一起設法阻止凱斯特森時挨打。

她說，凱斯特森問了一句「妳是菲律賓人嗎？」，旋即出手重抓她的後腦，把她推向停放在路邊的車輛。她表示，跌倒之後持續遭到暴打。

檢方共計以19項罪名起訴凱斯特森，包括一級仇恨犯罪、二級仇恨犯罪、三級仇恨犯罪及攻擊罪、騷擾罪等。凱斯特森則向法院辯稱無罪。

21歲日本交換學生中島海斗(Kaito Nakajima)19日接受地方電視台KGW訪問時說，今年6間在超市附近遭到凱斯特森罵髒話，還被賞了兩個耳光。他說，凱斯特森把他的帽子搶走之後逃跑。

中島海斗說，當時由於戴著耳機，第一時間並未聽到凱斯特森的辱罵言語，事後覺得沒有必要報警，但後來在媒體報導看到凱斯特森的照片，便向警方報案。他說，這些事件讓所有人都很痛苦，「人人都是平等的，為什麼他要鎖定亞裔呢？」

仇恨犯罪 日裔 波特

上一則

卡車司機發動抗爭 加州奧克蘭港局部停擺已進入第3天

下一則

芝麻街人偶不和非裔女童擊掌挨轟 主題樂園道歉

延伸閱讀

卡車司機發動抗爭 加州奧克蘭港局部停擺已進入第3天

卡車司機發動抗爭 加州奧克蘭港局部停擺已進入第3天
加州工資漲幅洛市排第3 民眾：趕不上通膨

加州工資漲幅洛市排第3 民眾：趕不上通膨
藝術金牌展 寶爾博物館首亮相 16華人藝術家共襄盛舉

藝術金牌展 寶爾博物館首亮相 16華人藝術家共襄盛舉
加州要求Uber、Lyft防制性暴力

加州要求Uber、Lyft防制性暴力

熱門新聞

前總統川普的前妻伊凡娜·川普14日在紐約市的家中去世，享壽73歲。美聯社

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

2022-07-14 17:06
馬斯克（Elon Musk）的76歲父親厄羅爾（Errol Musk）。(Getty Images)

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

2022-07-15 11:15
不少市民自發到現場悼念華人受害者馮幹和。（記者劉先進 ／攝影）

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

2022-07-19 22:37
小野三太(左二)與妻子葉溫蒂(左一)接受密大前校長柯曼(Mary Sue Coleman，右二)與夫婿(Ken Coleman，右一)的祝賀。(密大提供)

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

2022-07-14 10:59
馬斯克裸露又白又胖的上半身，推特貼文回應他回去工廠上班了。（取材自推特截圖）

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

2022-07-19 07:18
田州新婚夫婦道森(左)和克莉絲蒂．陳(右)在裴濟度蜜月，克莉絲蒂被發現陳屍在酒店房間。圖為兩人婚前度假時光。(取自Instagram)

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

2022-07-19 21:34

超人氣

更多 >
世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
前妻伊凡娜紐約葬禮 川普帶和她的三個孩子出席

前妻伊凡娜紐約葬禮 川普帶和她的三個孩子出席
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
房價上漲、美元強勢…美國人買不起房紛遷居歐洲

房價上漲、美元強勢…美國人買不起房紛遷居歐洲