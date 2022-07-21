加州遊客在波特蘭遭仇恨攻擊後 更多亞裔受害者出面
來自加州的日裔觀光客家庭本月初在俄勒岡州波特蘭市中心區遭受攻擊，5歲女童及女童父親頭部均遭毆打，34歲當地男子凱斯特森(Dylan J. Kesterson)被以攻擊、騷擾、仇恨犯罪等罪名起訴。事件發生後，更多亞裔受害者陸續挺身而出，指控也曾遭受凱斯特森莫名攻擊。
根據法院紀錄，來自加州的36歲日裔男子與妻子帶著5歲女兒，7月2日在波特蘭市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎乘出租自行車觀賞風景時，遭到凱斯特森以種族歧視用詞辱罵並動手毆打，路人上前制止，目擊者則協助警方指認並逮捕凱斯特森。波特蘭警方指出，日裔男子被打後出現輕微腦震盪以及創傷後頭疼現象。
事件經過媒體報導後，菲律賓裔婦人泰拉‧布萊克曼(Tyra Blackmon)出面表示，今年4月17日曾遭到凱斯特森攻擊。她說，在路上看到凱斯特森追打一名青少年，與友人一起設法阻止凱斯特森時挨打。
她說，凱斯特森問了一句「妳是菲律賓人嗎？」，旋即出手重抓她的後腦，把她推向停放在路邊的車輛。她表示，跌倒之後持續遭到暴打。
檢方共計以19項罪名起訴凱斯特森，包括一級仇恨犯罪、二級仇恨犯罪、三級仇恨犯罪及攻擊罪、騷擾罪等。凱斯特森則向法院辯稱無罪。
21歲日本交換學生中島海斗(Kaito Nakajima)19日接受地方電視台KGW訪問時說，今年6間在超市附近遭到凱斯特森罵髒話，還被賞了兩個耳光。他說，凱斯特森把他的帽子搶走之後逃跑。
中島海斗說，當時由於戴著耳機，第一時間並未聽到凱斯特森的辱罵言語，事後覺得沒有必要報警，但後來在媒體報導看到凱斯特森的照片，便向警方報案。他說，這些事件讓所有人都很痛苦，「人人都是平等的，為什麼他要鎖定亞裔呢？」
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