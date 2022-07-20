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全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

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全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

編譯郭宣含／綜合20日電
熱浪襲擊全美，尤其南部的德州，氣象局預測最高可達華氏112度。圖為小朋友在休士頓的游泳池中消暑。（Getty Images）
熱浪襲擊全美，尤其南部的德州，氣象局預測最高可達華氏112度。圖為小朋友在休士頓的游泳池中消暑。（Getty Images）

美國中部和東北部28州逾1億500萬人本周被壟罩在高溫下，北美大平原多地高溫已創紀錄，德州和奧克拉荷馬州溫度破華氏115度，逾6000萬人下周恐再面臨三位數的高溫；這波影響中部的高溫到7月底前仍無止歇跡象，且20日已擴展至東北部地區。

國家氣象局(National Weather Service)氣象學家安德魯(Andrew Orrison)指出，東南部和南部大平原居民面臨沉悶高溫，奧州、德州、阿肯色和路易斯安納州20日均出現三位數的高溫。

國家氣象局指出，奧克拉荷馬市19日溫度飆至110度，單日高溫打破1930至1936年黑色風暴(Dust Bowl)時期的紀錄，也是該地7月歷來最高溫；奧斯汀(Austin)20日也連續第40天出現100度以上高溫。

達拉斯(Dallas)區域今年至今已有24天出現三位數溫度，7月則有15天，而且估計下周每天溫度都會超過100度。

熱浪橫掃美國南部，藝術家Rosita de Amarin在海灘吃冰鎮芒果降溫。（...
熱浪橫掃美國南部，藝術家Rosita de Amarin在海灘吃冰鎮芒果降溫。（美聯社)

高溫不斷和降雨不足導致德州福和堡(Fort Worth)過去一個月近200條水管破裂；奧州最大救護車站本周初也宣布，奧克拉荷馬市和土耳沙(Tulsa)出現大量與高溫相關的健康緊急情況。

而在東岸，95號州際公路(Interstate 95)沿路多數地區都收到高溫警告，從費城、波士頓，到紐約上州和新英格蘭南部的部分地區；實際溫度約為90多度，但熱指數卻達105度，且周末溫度會再攀升。

氣象學者指出，波士頓地區從本周到下周估計連五至六天會出現90度以上的溫度，該市上次連續多天出現90度以上高溫是2016年7月，而且波士頓往年同期均溫為83度；紐約市19日開始也出現異常高溫，往年7月均溫為84度，20日氣溫已達97度。

加州中谷(Central Valley)20日也發布過熱警告，但這在每年此時期並不算罕見。

美國中部高溫到7月底前未見緩解跡象，且可能擴及至今夏尚未爆出高溫的地區。

亞利桑納州鳳凰城也難逃高溫，一名優比速(UPS)員工近日送包裹時，蹣跚走到一戶住宅門廊後便因熱衰竭跌坐倒地，全程被該住戶攝影機錄下。

UPS事後證實，該名快遞員無恙，並稱員工受訓過知道如何應對高溫；根據其聲明，該快遞員致電上司求救，其上司則趕往現場協助，「我們的送貨車經常停車送件，車上的冷氣助益不大。」

熱浪橫掃全美，德州更熱到華氏115度。山林野火不斷，消防飛機出動滅火。（美聯社)
熱浪橫掃全美，德州更熱到華氏115度。山林野火不斷，消防飛機出動滅火。（美聯社)

高溫 德州 波士頓

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