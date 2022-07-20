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賓大提名跨性泳將為「NCAA年度女性」 惹火一群人

編譯柯立偉／綜合報導
賓州大學因提名該校跨性別泳將莉亞‧湯瑪斯為全國大學生體育協會「年度女性」獲獎者，而飽受保守派團體抨擊。(美聯社)
賓州大學因提名該校跨性別泳將莉亞‧湯瑪斯為全國大學生體育協會「年度女性」獲獎者，而飽受保守派團體抨擊。(美聯社)

賓州大學因提名該校跨性別泳將莉亞‧湯瑪斯(Lia Thomas)為全國大學生體育協會(NCAA)「年度女性」獲獎者，而飽受保守派團體抨擊；保守派非營利組織「美國青年基金會」(Young America's Foundation)直言，賓州大學的決定「無恥」。

美國青年基金會知道湯瑪斯獲提名後，在推特發文，砲轟賓州大學校方的決定；貼文說：「提名湯瑪斯為『年度女性』簡直無恥，賓州大學校方似乎忘記了，NCAA規定『年度女性』的獲獎人必須是女的。」

湯瑪斯的提名之所以引起這麼大的非議，主因是保守派團體認為生理男性就算經過性別重置手術或睪固酮抑制治療等療程，肌肉量仍與女性不可相提並論；以湯瑪斯為例，去年12月初在俄亥俄州三場校際游泳邀請賽中，分別以500碼自由式4分34秒06、200碼自由式1分41秒93，與1650碼自由式15分59秒71的成績打破美國紀錄，引起外界對這場比賽公平性的質疑。

儘管外界諸多非議，賓州大學校方仍堅持提名湯瑪斯為參獎人，據該校游泳校隊學生稱，學校曾告訴他們「湯瑪斯作為女性游泳選手的地位是『無法協商的』。」

一名要求匿名的校隊選手說：「學校的立場很清楚，一旦表達了反對湯瑪斯的意見，我們的職業生涯就會從此畫下句點，社群媒體上會充斥著批評我們是『恐跨症』網暴言論」；另一名也要求匿名的校隊選手更直言批評校方就是貪慕湯瑪斯為學校帶來的「名次提升」，才執意護航。

這位校隊選手說：「賓大因為湯瑪斯的加入，游泳排名從2019年的27名爬升至2021年的20名，她游得是真的很快，也確實對學校有很大幫助；但我感覺她入隊後，即便獲勝我也感受不到喜悅，因為感覺上比賽被污染了。」

提名 賓州 游泳

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