我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

科技股領漲 股指歡呼登6月來新高

「MAGA運動正在消亡」挺川候選人 這則推文引議論

編譯柯立偉／綜合報導
堅定支持前總統川普「讓美國再度偉大」運動的賓州共和黨籍國會參議員候選人奧茲，近日發出一條「MAGA運動正在消亡」的貼文，令外界詫異。(美聯社)
堅定支持前總統川普「讓美國再度偉大」運動的賓州共和黨籍國會參議員候選人奧茲，近日發出一條「MAGA運動正在消亡」的貼文，令外界詫異。(美聯社)

賓州共和黨籍聯邦參議員候選人奧茲醫生(Mehmet Oz)向來是「忠實川粉」，堅定支持前總統川普「讓美國再度偉大」(Make America Great Again，MAGA)的運動，然而近日他卻針對競選資金籌募活動發出了一條「MAGA運動正在消亡」的貼文，令各選舉專家摸不著頭緒，不清楚奧茲葫蘆裡賣什麼藥。

奧茲所發布的訊息上寫著：「民主黨正在贏得選舉資金籌募競賽，而支持川普『MAGA』運動則相對失敗；現在只要七位MAGA支持者站出來就能夠扭轉局面；我們的國家承受不起MAGA運動的消亡。朋友們，讓我們成為川普的戰士。」

奧茲的這則訊息迅速在網路上瘋傳，許多看到的人紛紛截圖，讓選舉專家丈二金剛摸不著頭緒，因為先不論「MAGA運動」究竟有沒有消亡，奧茲也不應該批評友營；紐時記者瑪基‧賀柏曼(Maggie Haberman)說：「這則訊息出自於川普忠實支持者之手，真的令人難置信。」

競選同一職位的民主黨人是現任副州長費特曼(John Fetterman)，雖然從他中風康復後至今尚未投入選戰，但民調穩定領先。

川普 民主黨 中風

上一則

「她」讓兩名女囚懷孕 獄方把「她」關回男監

下一則

CIA局長：俄烏戰爭讓中國重思何時犯台 而非是否犯台

延伸閱讀

涉誤導選舉舞弊 朱利安尼須在特別大陪審團前作證

涉誤導選舉舞弊 朱利安尼須在特別大陪審團前作證
川普要求 普立茲獎拒撤紐時、華郵「通俄門」得獎報導

川普要求 普立茲獎拒撤紐時、華郵「通俄門」得獎報導
國會暴動 川普「玩忽職守」？前白宮副國安顧問 博明將作證

國會暴動 川普「玩忽職守」？前白宮副國安顧問 博明將作證
亞利桑納州長共和黨初選 建制派槓川普

亞利桑納州長共和黨初選 建制派槓川普

熱門新聞

前總統川普的前妻伊凡娜·川普14日在紐約市的家中去世，享壽73歲。美聯社

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

2022-07-14 17:06
小野三太(左二)與妻子葉溫蒂(左一)接受密大前校長柯曼(Mary Sue Coleman，右二)與夫婿(Ken Coleman，右一)的祝賀。(密大提供)

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

2022-07-14 10:59
馬斯克（Elon Musk）的76歲父親厄羅爾（Errol Musk）。(Getty Images)

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

2022-07-15 11:15
父親是華人、母親是白人的美國女演員菲莉帕·蘇，在百老匯經典音樂劇「拜訪森林」中飾演「灰姑娘」。(Getty Images)

姓氏「太亞洲」曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

2022-07-13 20:39
不少市民自發到現場悼念華人受害者馮幹和。（記者劉先進 ／攝影）

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

2022-07-19 22:37
馬斯克裸露又白又胖的上半身，推特貼文回應他回去工廠上班了。（取材自推特截圖）

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

2022-07-19 07:18

超人氣

更多 >
僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄
不慎抓破2顆青春痘 27歲女後背長出「巨蟲」蟹足腫

不慎抓破2顆青春痘 27歲女後背長出「巨蟲」蟹足腫
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機