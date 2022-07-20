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呼籲北京避戰 陸軍太平洋司令：挑釁行動無濟於事

記者張文馨／華盛頓即時報導
美軍太平洋地區司令弗林（Charles Flynn）表示，美國的目標是不要引發戰爭，在該區域任何挑釁或過度挑釁的行動均無濟於事。 美聯社
美軍太平洋地區司令弗林（Charles Flynn）表示，美國的目標是不要引發戰爭，在該區域任何挑釁或過度挑釁的行動均無濟於事。 美聯社

針對中國對台海以及太平洋地區的野心，陸軍太平洋地區司令弗林（Charles Flynn）20日在智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）表示，美國的目標是不要引發戰爭，在該區域任何挑釁或過度挑釁的行動均無濟於事。

弗林表示，從歐洲經驗（指俄烏戰爭）可知，戰爭極端不可預測、暴力、曠日費時且與人類息息相關，因此必須不惜一切代價避免發生戰爭。

弗林說，國防部奧斯丁要求並支持美軍與區域盟友與夥伴合作，穩定自由開放的印太地區，以及在可見的未來持續保持穩定。

弗林將避免戰爭稱為所有人都應該追求的目標，並說，挑釁或過度挑釁的行為都無濟於事。

阿斯本研究所19日起舉行安全論壇，弗林受邀與談美國在印太地區的戰略；一名新華社記者在現場提問，美國如何避免對中誤判導致激烈衝突。

海岸防衛隊司令菲根（Linda Fagan）表示，「海上衝突迴避規範」（Code for Unplanned Encounters at Sea，CUES）是海上行動面臨意外衝突時的指導準則，對應對相關狀況來說至關重要，也需要常態化落實。

菲根說，隨著海岸防衛隊和美國海軍越來越常在公海執行任務，落實海上衝突迴避規範，採取可預測且不會導致誤判的專業行動，是在海事環境生存的重要方式。

海上衝突迴避規範是2014年西太平洋海軍論壇會議達成的協議，旨在降低簽署國發生海上事故的可能性，並在事故發生時避免情勢升級，目前共有21國加入，包含美國、中國大陸、澳洲、日本、加拿大等，台灣雖未簽署但也落實這項協議。

澳洲 國防部 奧斯丁

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