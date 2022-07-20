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布林肯：沒有任何國家能以原料為武器打擊他人

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯表示，沒有任何國家可以原料為武器，打擊其他國家。美聯社
國務卿布林肯表示，沒有任何國家可以原料為武器，打擊其他國家。美聯社

國務卿布林肯（Antony Blinken）20日和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）共同主持供應鏈部長級論壇，布林肯致詞表示，彈性供應鏈是透明的，不仰賴單一來源的，因此，沒有任何國家可以原料為武器，打擊其他國家。

布林肯表示，彈性的供應鏈是安全的，讓所有人面對由政府或其他行為者發動的網路攻擊時，能不那麼脆弱；彈性供應鏈是可持續的，只要各方都遵守已經同意的勞動和環境標準，而那些無視標準的政府往往是不太可靠的夥伴。

雷蒙多表示，要實現彈性供應鏈必須有跨政府的合作，供應鏈阻塞對美國進出口和民眾生活造成壓力，美國總統拜登打算投入數百萬美元來應對當前的供應鏈危機，美國政府正逐個行業和產品地討論如何解決供應鏈問題。

雷蒙多談到國會正在討論的、投資美國半導體產業520億美元的晶片法案，她樂觀看待這部法案很快能獲得國會支持通過，送到白宮簽署成案。

雷蒙多說，美國透過印太經濟架構（IPEF）和美歐貿易和科技委員會（U.S.-EU TTC），分別與區域盟友討論強化供應鏈，取得巨大進展，還要加上供應鏈運作主體私部門的通力合作，確保達成目標。

布林肯說，這場會議有兩項重要目標，首先，討論出立即可行的措施，來降低供應鏈衝擊對一般民眾的生活影響；其次，建立長期基礎，確保所有人在面對未來天災、疫情大流行、戰爭或其他危機時，能不那麼容易受到影響。

供應鏈 雷蒙多 布林肯

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