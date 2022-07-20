涉誤導選舉舞弊 朱利安尼須在特別大陪審團前作證

川普前任律師朱利安尼遭法官裁定8月9日必須在特別大陪審團前作證。美聯社

亞特蘭大區域檢察官7月初對前任川普 私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)發出傳票 ，要求配合調查川普涉嫌推翻2020年大選結果。朱利安尼拒絕配合調查並向法院上訴，卻未出席聽證會，法官裁定朱利安尼8月9日必須在特別大陪審團前作證。另一方面，2020年大選時喬治亞州出現支持川普的「冒牌選舉人」(fake electors)，如今也面臨檢方犯罪調查。

根據20日法院紀錄，朱利安尼拒絕配合喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)辦公室發布傳票，向法院提出上訴卻未出庭，法官裁定朱利安尼8月9日必須以證人身份在富爾頓郡高等法院(Fulton County Superior Court)特別大陪審團(special grand jury)前作證。

富爾頓郡對朱利安尼發出傳票的事由中寫道，朱利安尼曾經指稱喬州 出現「大規模選舉舞弊」，檢方正在調查川普競選團隊企圖在多州影響2020年大選投票結果，因此朱利安尼應該配合檢方調查，提供證詞。

朱利安尼發言人並未回覆媒體採訪要求。如果朱利安尼未在大陪審團前作證，可能被發布逮捕令，強制要求出席。

Axios新聞網站報導分析，朱利安尼接下來還是可以繼續對拒絕配合傳票在喬州興訟，如同共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)、共和黨籍喬州聯邦眾議員海斯(Jody Hice)目前的處理模式。

2020年大選時，喬州出現支持川普的十多名「冒牌選舉人」，企圖配合川普陣營推翻民主黨候選人拜登在喬州勝出的選舉結果。國家廣播公司(NBC)報導，這些「冒牌選舉人」日前紛紛收到必須在富爾頓郡特別大陪審團前作證的傳票，面臨犯罪調查。