聚焦美中競逐 新聞網站Axios派記者常駐台北

記者貝書穎(Bethany Allen-Ebrahimian)在推特公布，她已搬到台灣，成為Axios首位常駐亞洲的記者。(圖截取自推特)

美中在印度 太平洋地區的競逐態勢日趨激烈，新聞網站Axios宣布首位亞洲記者常駐台北，強調台灣是「全世界唯一說中文的民主國家，也是亞洲最進步國家之一」。

Axios首位亞洲記者貝書穎（Bethany Allen-Ebrahimian）在「Axios中國進軍亞洲」（Axios China moves to Asia）一文中指出，隨著北京 當局希望將美國趕出印太地區並且建立自己的威權主義勢力範圍，來自這個地區的新聞傳播速度只會加快。

這是她從台北實地報導美、中區域競逐的重要之處。她強調，美國將印太視為「首要戰場」。

為何選擇台灣為駐地？

貝書穎指出，美、中在台灣議題上意見不一，但有一點雙方都不會爭論，那就是中國駐美國大使秦剛1月所說的，「台灣問題是中美之間最大的火藥桶」。

同時，台灣靠一己之力成為迷人之地。文章指出：「擁有約2400萬人口的台灣是全世界唯一說中文的民主國家，也是亞洲最進步國家之一，同性婚姻合法而且有一位捍衛性別平等的女總統。」

貝書穎認為，由於中國對印太地區的經濟和軍事主導地位增長，鄰近國家正仔細考慮結成新的聯盟關係，擱置過去敵對態勢，並且評估他們如何才能從美中競逐中受益。

日本 已經成為與美國建立更緊密區域夥伴關係的有力倡導者，而韓國在新總統上任後則暗示願意淡化與日本的歷史恩怨，以建立更緊密戰線共抗北京。有時候會與中國陷入致命邊界爭端的印度正在打壓中國科技公司。其他國家沒那麼擔心北京，倒是比較關切超級大國競逐這件事本身。

文章指出，東南亞國家儘管不想在中、美之間選邊，卻日益感覺到正被逼著要這麼做。美、中還爭相向太平洋島國大獻殷勤，希望確保對戰略水道的掌控。

與此同時，中國國家主席習近平正在為打破先例的第3個任期舖路。貝書穎寫道：「Axios也將從台北報導中國國內情勢演變。」

她提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策讓上海等主要成長引擎熄火、跨境貿易受限，導致中國經濟受到重創。中國科技環境富創新精神卻已陷入困境，而它成為一個高科技監控國家的態勢則日益顯現。