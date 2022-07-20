頭獎還沒開出 Mega Millions頭獎獎金累計逾5億 史上第5高

Mega Millions19日開獎，頭獎獎金已累績逾5億元，創該樂透史上第五高。(美聯社)

億萬富翁爭奪戰19日如火如荼展開，兆彩(Mega Millions)超級百萬樂透頭獎獎金19日累計達5億5500萬元，躍居Mega Millions史上第五高，但19日開獎無人中頭獎，下期於22日開獎，頭獎獎金將累計至6億3000萬元。

19日晚間開獎號碼依序為2、31、32、37、70，勁球 (Mega Ball)則為25。

Mega Millions表示19日開獎後，四人獎券符合前五碼，分別贏得100萬元；另有52人對中前四碼和勁球號碼。若19日開獎由一人獨得，可一次提領帶走3億1700萬元的現金。自4月15日田納西州 一張彩券獲得2000萬元的頭獎以來，該樂透的獎金便持續累積攀升。

加州 居民克里斯汀．韋倫施泰因(Kristine Wellenstein)1月底以一張完美符合頭獎五碼和競球號碼的彩券，成功贏得4億2600萬元；根據Mega Millions，韋倫施泰因抱走2021年10月以來持續無人得獎的累計獎金。

Mega Millions史上最高頭獎金為15億元，於2018年10月開出。

若無人贏得Mega Millions19日的頭獎，下一次開獎時間為22日，獎金會再攀升至6億3000萬元。