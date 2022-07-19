我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／怕熱不敢出門？跟著紐約客這樣消暑

加強針施打不踴躍 專家：部分地區恐「狂猛覺醒」

參院將表決精簡版晶片法案 掃除第一道程序性障礙

編譯葉亭均／綜合報導
美國參議院將在華盛頓時間周二（20日）稍晚對精簡版的晶片法案進行程序性表決。(取材自彭博資訊)
美國參議院將在華盛頓時間周二（20日）稍晚對精簡版的晶片法案進行程序性表決。(取材自彭博資訊)

美國參議院將在華盛頓時間周二（19日）稍晚對精簡版的晶片法案進行程序性表決，其中包含為晶片產業提供520億美元的補貼和稅務優惠。這是繼參院在一年前通過強化與中國大陸半導體競爭的第一版本法案後，延宕已久的後續立法行動。

這套法案是美國為解決產業普遍面臨晶片短缺而採取行動的一環。晶片短缺導致汽車、電子產業生產受干擾，迫使一些公司減產。

參議院幕僚人士表示，該法案將納入一項新的、為期四年的25%租稅減免措施，鼓勵企業在美國設廠，以回應日益高漲、要求降低對其他國家半導體依賴的呼聲。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）宣布，將在周二進行第一次程序性投票，他表示，美國半導體製造業攸關國安與就業。這次的投票只需要51票同意，就能掃除這套法案的第一道程序性障礙。

參議院幕僚人士表示，目標是在下周初通過這項精簡版的晶片法案，接著送往眾議院表決，等待通過後呈交白宮，由總統拜登簽署成為法律。

舒默19日表示：「這個訊息並非難以捉摸：如果企業不認為在美國生產有利可圖，他們將前往別處。」

許多重要武器也需要精細的電腦晶片。例如雷神公司和洛克希德馬丁公司的標槍飛彈系統（Javelin missile systems）各自包含250個微處理器。烏克蘭將士在反擊俄羅斯的入侵時，就高度需要這些系統。

英特爾1月時表示，將支出200億美元在俄亥俄州設立一座新廠，此前在亞利桑那州的兩座新廠已於去年動土。英特爾執行長基辛格1月時表示，這可能擴增為1000億美元設立八座晶圓廠，是俄亥俄州史上最大投資案。不過他也說，如果沒有政府資助，「沒辦法發展得那麼快，沒辦法成長得如此大規模」。

參議院共和黨領袖麥康諾則說，他相信晶片領域是國安議題重要的一部分，但由於最終文本尚未確定，他不會同意投票推進晶片法案。

不過其他高層共和黨人士表示，他們最終預期會投票表決晶片法案，這使得該法案取得擊敗共和黨拖延戰術、在參院過關所需的60票機率提升。

晶片 參議院 投票

上一則

受最高法院判決影響 議員提案加強同婚保障

下一則

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

延伸閱讀

台灣政策法在外委會闖關 梅南德茲：有信心下月初會過

台灣政策法在外委會闖關 梅南德茲：有信心下月初會過
「晶片法案」擬限制廠商在中投資 英特爾恐反受衝擊

「晶片法案」擬限制廠商在中投資 英特爾恐反受衝擊

CHIPs法案將表決 晶片業者起內訌

CHIPs法案將表決 晶片業者起內訌
蘋果NB升級版 拚秋天亮相

蘋果NB升級版 拚秋天亮相

熱門新聞

前總統川普的前妻伊凡娜·川普14日在紐約市的家中去世，享壽73歲。美聯社

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

2022-07-14 17:06
小野三太(左二)與妻子葉溫蒂(左一)接受密大前校長柯曼(Mary Sue Coleman，右二)與夫婿(Ken Coleman，右一)的祝賀。(密大提供)

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

2022-07-14 10:59
馬斯克（Elon Musk）的76歲父親厄羅爾（Errol Musk）。(Getty Images)

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

2022-07-15 11:15
父親是華人、母親是白人的美國女演員菲莉帕·蘇，在百老匯經典音樂劇「拜訪森林」中飾演「灰姑娘」。(Getty Images)

姓氏「太亞洲」曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

2022-07-13 20:39
華裔馮孔在劫車案中被槍殺，圖為市民自發送上鮮花和蠟燭悼念。（記者劉先進／攝影）

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

2022-07-18 21:52
內華達州Seaside警局偵破40年前的懸案後，在安妮范就讀的小學前面展示安妮范的照片。(美聯社)

內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案

2022-07-12 21:54

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺