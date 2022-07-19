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救援海外遭囚美國人 拜登加強制裁相關國家

中央社華盛頓19日綜合外電報導
被囚於俄國的美國女籃選手格林納。(美聯社)
被囚於俄國的美國女籃選手格林納。(美聯社)

拜登總統今天為制裁不公平囚禁美國人的外國政府一事開闢途徑，並在發生一系列受矚目的拘留案例之後，下令發布更詳細的旅行警告。

法新社報導，拜登簽署一項行政命令，讓美國政府有更多工具對付囚禁美國公民的國家。國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，這是為爭取海外公民獲釋所做的一項「不懈」努力。

布林肯在一份聲明中說：「當美國人在國外被俘時，我們必須盡全力確保他們獲釋。」

美國女籃選手格林納（Brittney Griner）在俄羅斯因持有毒品被捕，經媒體廣泛報導後，拜登政府展開這項行動。

拜登的行政命令授權政府機構，對涉及不公正拘留美國人的外國官員或非國家行為者（non-state actors）實施金融制裁或旅行禁令。

一位不願透露姓名的美國官員稱，動用制裁不必然促成人員獲釋，因此美國政府將以明智和戰略思維使用這一手段，且會徵詢家屬的意見和建議。

國務院對美國人發布旅行建議時，也將開始強調哪些國家的不公正拘留風險較高。另一位官員稱，首批帶有D標記的拘留風險（detention risk）國家為中國、伊朗、緬甸、北韓、俄羅斯和委內瑞拉。

儘管烏克蘭戰爭導致美俄緊張情勢升高，拜登政府仍於4月與俄羅斯達成協議，將酒後襲警被囚的前陸戰隊員利德（Trevor Reed），交換因販毒被美國逮捕的前俄羅斯飛行員雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）。

拜登 俄羅斯 布林肯

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