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烏瓦德槍擊案影響 德州多個學區規定學生帶透明背包

記者顏伶如／綜合報導
受到烏瓦德鎮羅布小學槍擊案影響，多個德州學區紛紛加強校園安全措施，包括規定學生只能帶透明背包或網眼布背包到校。圖擷自Amazon.com
受到烏瓦德鎮羅布小學槍擊案影響，多個德州學區紛紛加強校園安全措施，包括規定學生只能帶透明背包或網眼布背包到校。圖擷自Amazon.com

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)槍擊案影響，多個德州學區紛紛加強校園安全措施，包括規定學生只能帶透明背包或網眼布背包(mesh backpacks)到校，全美規模第二大的達拉斯獨立學區(Dallas Independent School District)如今也加入行列。

達拉斯獨立學區18日宣布，學生到校只能攜帶透明背包或網眼布背包的新規，適用於6年級到12年級學生，8月開學的2022至2023學年度便將實施。除了透明或網眼布背包之外，其他款式的背包都不准攜帶入校。

學區發表聲明指出：「我們知道光是要求攜帶透明背包與網眼布背包，無法讓校園安全疑慮因此排除。這是學區採行廣泛計畫當中的步驟之一，目標在於確保學生與教職人員的安全。」

聲明中指出，學區已經完成透明背包的採購，將在新學年開學之前完成發放。

今年5月24日，羅布小學遭槍手入侵，19名學生及兩名老師死亡。這起案件成為美國史上死傷第二嚴重的幼稚園至12年級學校(K-12)校園槍擊。

達拉斯獨立學區指出，要求學生使用透明背包的規定，是根據學生與家長的建議而推出，同時參考學區安全事務小組的建議。

位於聖安東尼奧附近的塞金(Seguin)學區，上周宣布國中、高中學生從新學年開始只能攜帶透明背包到校。達拉斯東北邊的格林維爾(Greenville)學區則在6月初便宣布類似新規，並規定教室大門必須隨時上鎖，校園出入口訂定限制。

佛羅里達州帕克蘭德(Parkland)馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)2018年發生槍擊案後，學生接到通知返校上課時只能使用透明背包。但某些學生批評新規是「無效」的安全措施，反而有侵犯隱私之嫌。透明背包的規定僅實施幾個月之後便遭取消。

學區 槍擊 德州

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