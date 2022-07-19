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連續攻擊3亞裔女 40歲華州男遭仇恨犯罪起訴

記者顏伶如／綜合報導
華州男子連續在西雅圖市中心攻擊3名亞裔女子，並以仇恨言語飆罵髒話。圖取自Pixabay
華州男子連續在西雅圖市中心攻擊3名亞裔女子，並以仇恨言語飆罵髒話。圖取自Pixabay

華盛頓州金恩郡(King County)檢察官辦公室指出，40歲男子艾倫(Michael John Allen)今年7月11日在西雅圖市中心區連續攻擊三名亞裔婦女，除了動手打人還罵髒話，以「愚蠢的婊子」、「滾回中國」等言詞羞辱，已遭到仇恨犯罪(hate crime)及四級攻擊罪等罪名起訴。

根據西雅圖警方報案紀錄，第一名遭到攻擊的婦人對員警指出，自己是在沒有招惹任何人的情況下，無故受到攻擊，後腦遭到毆打。她對員警表示，艾倫高聲對她大罵髒話，使用「愚蠢的婊子」、「我恨妳」等言語。

她對員警表示，原本不相信自己會因為性別或族裔而成為攻擊目標，但艾倫旋即又攻擊另外兩名亞裔婦人，她便連忙打電話報警。

根據警方調查，遭受艾倫攻擊的另外兩名婦人，是在西雅圖觀光的中國籍遊客。

警方接到其他目擊者報案電話指出，兩名亞裔婦女遭到一名男子當街毆打後，神情害怕地逃跑。員警後來發現兩名受害婦女躲進一家商店求助。

金恩郡檢察官在起訴書中指出，艾倫對兩名婦人說「滾回中國」，並且動手毆打其中一名婦人的左肩。這兩名婦人對警方表示，族裔身份是遭到艾倫攻擊的原因。

艾倫並無重罪前科，被捕之後押入金恩郡郡立監獄(King County Jail)，保釋金為3萬元。

西雅圖「中國城國際區社區守望計畫」(Chinatown International District Community Watch)義工胡清雅(Tanya Woo)接受地方電視台KOMO News訪問時說，近來發生亞裔民眾頻遭攻擊的事件，其實並不讓人感到意外。

胡清雅說：「針對亞裔民眾的仇恨犯罪層出不窮，許多案例並沒有通報。」她表示，幾乎每天在中國城國際區都聽聞有類似事件發生，「我們正努力協助民眾出面報案」。

亞裔 西雅圖 檢察官

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