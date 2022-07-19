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CNN：解決通膨攸關政權保衛戰 拜登卻無計可施

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統施政滿意度持續下降。(美聯社)
拜登總統施政滿意度持續下降。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)19日報導，拜登總統施政滿意度持續下降，通膨問題能否解決攸關政權是否易手，但拜登卻無計可施。

報導指出，距離期中選舉剩下4個月，美國家庭因為通膨高漲所苦，通膨已成為選民最關注的議題。CNN委託獨立民調機構SSRS完成，18日公布的最新民調顯示，75%受訪民眾說最擔心的經濟問題就是通貨膨脹，拜登對抗通膨的表現則只有25%受訪民眾感到滿意。

CNN分析，通膨對絕大多數選民帶來切身之痛的影響，衝擊感受超過失業率；拜登施政滿意度一路走低，也反映了去年拜登政府官員曾經說過的空洞保證，聲稱通膨不至於造成長期影響。除非拜登能說服美國人民他確實有能力控制通膨，政治行情才有希望止跌回升。

報導指出，對於拜登及民主黨來說，如今面臨的殘酷現實是，拜登對抗通膨其實能夠運用的籌碼相當有限；拜登希望凸顯與前總統川普截然不同的領導風格，強調要恢復政府機關的獨立自主，曾經表示對抗通膨主要是聯準會(Federal Reserve)的任務，不是白宮

CNN指出，聯準會的因應策略則是透過大幅升息抑制市場需求，但如此一來恐將讓經濟跌入衰退，原本是拜登內政政績亮點的就業成長，恐將變得黯淡。外部因素方面，俄烏戰爭、疫情導致供應鏈中斷及亞洲地區工廠暫停作業等，都讓通膨問題難以消退。

除了無力解決讓民眾飽受折磨的通膨問題之外，報導指出，拜登現在面臨的其他政治挑戰，還包括年事已高、2024年是否適合爭取連任，受到越來越多討論，如果後疫情時期美國經濟欣欣向榮，這些疑慮聲浪可能不會出現，但通膨高漲卻讓經濟強勁復甦、就業成長不再受到民眾注意。拜登政府原本估計疫情早該結束，拜登重大施政法案在國會卡關，種種因素都讓選民對於拜登是否適合繼續執政產生懷疑。

不過，某些民主黨人士認為，通膨是選民最關切的議題，如果能在選前克服困難，就有機會搶救選情。過去幾周油價開始降低，讓白宮對於經濟發展開始展現信心，並說上個月的統計數字可能有誤差。

白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席狄斯(Brian Deese)18日接受CNN專訪時說：「6月份的統計數據無法反應油價下跌的趨勢，對於一般家庭來說，這才是他們對於經濟的真實感受。」

拜登 白宮 疫情

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