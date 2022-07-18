北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

華裔馮孔在劫車案中被槍殺，圖為市民自發送上鮮花和蠟燭悼念。（記者劉先進／攝影）

北加州屋崙 （也譯奧克蘭）警局18日舉行記者會表示，東屋崙13街2000街區17日上午11時發生一起劫車，52歲的網約車司機馮孔（音譯，Kon Fung），被劫匪槍殺，沒有證據證明此案為仇恨犯罪。雖然警方沒有證實馮孔為華裔，但附近鄰居、越南 華僑陳先生告訴本報，馮孔為華人移民，為人非常友善，悲劇發生讓人痛心。

18日下午，警方舉辦記者會的地點，就在謀殺發生地。屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）等也出席記者會。此次也是屋崙今年第63起兇殺案。在人行道上，有市民得知悲劇後，自發送來蠟燭和鮮花等物品來悼念。事發地所處的小西貢社區，最近暴力頻發，居民頻繁遭遇搶劫、打破車窗等犯罪，本報已數次報導。屋崙市議會此前已全票通過勵琪等人提出的2022-2023財政年度的中期預算修正案。在小西貢社區投資11萬500元，以緩解當地暴力犯罪。

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）說，最初的調查結果顯示，事發時，有兩個人接近馮先生的汽車搶劫。他當時正在該地區工作。雙方有口頭爭執，並導致槍擊 。「這是一起搶劫或劫車事件，不管對方感興趣的是汽車還是其他貴重物品，有些人試圖從馮先生那裡奪走財物。」

阿姆斯壯說，槍擊發生後，警方接到報警後很快趕到現場，並發現馮先生。他當時身受槍傷，不幸的是，他被當場宣布死亡。社區內有任何目擊者或知情者，又或保存有視頻證據，能確定兇殺嫌犯身分的，都可以聯繫警局兇殺科510-238-3821，或爆料電話510-238-7950。「警方對這起悲劇感到悲痛，也對發生的厚顏無恥的暴力行為感到不安。」

阿姆斯壯表示，事發地所在的19號警區涵蓋小西貢社區，是屋崙最暴力、發生暴力案件頻率最高街區。受到兇殺、槍擊、搶劫的影響，也比屋崙市其他區域大。警局希望透過調動增加警力、任命新的指揮官執法，招聘新人填補警員空缺等方式，維護治安。

屋崙警局還向本報證實，馮孔是開網約車的司機，得年52歲。警方已經聯繫上他的家人。

馮孔的房子位於一個高高的台階上，鐵柵欄四面圍住，鐵將軍把門。鄰居陳先生是越南華僑。他表示，搬來東屋崙2個月，附近治安極其糟糕。他曾在家門口停車，準備從後背車廂拿東西，結果一男一女劫匪開車靠近，從車上跳下來，掏出槍來準備搶劫。他嚇得撒腿就跑，衝到車道上，大喊救命。劫匪見打草驚蛇，開車倉皇逃跑。

陳先生說，聽說受害者馮先生是來自中國大陸的移民，為人頗為友善。有幾次，他都見到馮先生在用水沖洗後院。「17日悲劇發生後，警局就來我家，希望調取門前的攝像頭，看能否找到兇手線索，但我家攝像頭只能拍到院子前門，根本看不到事發地點，可惜幫不上忙。」

華裔Nolan Wong在附近開一家洗衣店。他表示，所在社區搶劫、破門而入偷竊已是家常便飯。就在18日早上，有4個人進入一家餐廳盜竊。17日，有女子遭遇劫車，還被劫匪用手槍鞭打身體受傷。希望警方能快速安排警力，維護社區治安。