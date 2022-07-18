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彭博：美國對全世界輸出通膨

編譯任中原／綜合外電
美國透過產品需求激增及美元強勁升值這兩條管道，對全球大力輸出通膨。(美聯社)
美國透過產品需求激增及美元強勁升值這兩條管道，對全球大力輸出通膨。(美聯社)

彭博報導，美國從新冠疫情期間直到現在，先後透過產品需求激增及美元強勁升值這兩條管道，對全球大力輸出通膨。

在新冠疫情期間，美國民眾居家避疫，大買電視機、筆記型電腦及運動器材；沃爾瑪、目標百貨等零售商為因應消費者需求，累積大量庫存；由於這些產品多屬進口，因此美國需求增加也帶動其他國家的產品物價上漲。這是美國對全球輸出通膨的第一條管道。

哈佛經濟學教授佛爾曼指出，「以往全球一直是需求太少，現在則是供給太少，因此像美國這種全力創造需求的國家，就是在輸出本身的問題，也就是通膨」。

當然，消費需求激增只是全球通膨飆高的肇因之一，儘管這是主要原因。俄羅斯入侵烏克蘭，帶動能源及糧食價格高漲，使疫情引發的供應鏈瓶頸益發糾結難解，也推升全球通膨。

但貝倫堡銀行首席經濟學者席米丁表示，歐洲通膨升高，至少一部分是因美國進口強勁所致，因為美國龐大的刺激經濟措施，造成全球供應鏈瓶頸與價格上漲。

現在聯準會（Fed）開始快速升息，使經濟降溫以對抗通膨，美國消費者的需求也在退潮中。但這又為其他國家帶來另一項頭痛的問題：美元超強。由於全球所有原料都以美元計價，因此美元升值也威升各國進口品的價格。

佛爾曼指出，「美國需求將會減少，但抑制需求機制必然使美元升值，因此未必能解決美國輸出通膨的問題」。

美元猛升降低美國進口品的價格，有助抑制通膨，卻使其他國家通膨升高，引發所謂的「反向匯率戰」，即各國不再壓低本國貨幣匯率以促進出口，反而設法使本國貨幣升值以抑制國內通膨。

美國目前顯然是「反向匯率戰」的贏家，亞洲卻相當脆弱，因為亞洲央行的升息速度一向比美國節制。野村控股全球市場研究主任蘇巴拉曼表示，這可能提高美元升值對亞洲通膨的衝擊，風險在於美國和亞洲的利差擴大，導致資金流出亞洲，使亞幣重貶，加重亞洲的通膨壓力。

匯率 疫情 供應鏈

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