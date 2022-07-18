國家公園旁做手術 聯邦土地 成婦女墮胎最後堡壘？

日前紐約市民到曼哈頓下城集會示威，爭取墮胎權利。(Getty Images)

1973年指標判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)6月24日被最高法院推翻後，某些進步派民主黨 人士提議，拜登政府應採取積極措施保障婦女墮胎 ，讓國家公園等聯邦土地成為可以合法墮胎的最後堡壘。不過，法律專家分析，如此作法涉及法律問題極為複雜。

「羅訴韋德案」被推翻之前，民主黨籍麻州聯邦參議員華倫 (Elizabeth Warren)與另外24名民主黨聯邦參議員6月7日聯名致函拜登總統，建議聯邦政府同意讓婦女在聯邦管轄土地獲得墮胎服務。華倫接受華盛頓郵報專訪時說，拜登政府也可以開放「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)在國家公園邊緣地帶成立墮胎站。

華倫受訪時說，「全國計畫生育委員會」可以在國家公園邊緣地帶架設帳篷，派駐受過訓練的專業人士，「就可以在當地為有需要的民眾提供服務」。

最高法院推翻「羅訴韋德案」的幾天後，民主黨紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、民主黨籍密蘇里州聯邦眾議員長蔻瑞‧布希(Cori Bush)紛紛表態贊同華倫提議。

各州境內的聯邦土地、建築物均由聯邦政府管轄，在許多情況下，聯邦轄區內只適用聯邦法律，州政府無權追究刑責。聯邦法院、軍事基地、聯邦建築物、國家森林與國家公園也都屬於聯邦政府管轄。

今日美國報(USA Today)分析，從理論看來，在禁止墮胎的州裡，聯邦管轄土地讓婦女有機會可以為墮胎合法鑽漏洞，但法律專家指出，實際層面上，如果要在聯邦管轄土地為婦女墮胎，涉及問題非常複雜。

「全國婦女法律中心」(National Women's Law Center)聯邦生育權研究部主任艾波法茲里(Leila Abolfazli)說，究竟哪些權益受到保障，哪些權益卻不受保障，很難界定。

天普大學(Temple University)法律教授羅波克(Rachel Rebouché)在即將出版的2023年「哥倫比亞法律評論」(Columbia Law Review)發表研究報告則支持在聯邦管轄土地提供墮胎服務。羅波克接受今日美國報訪問時說，聯邦政府並沒有禁止墮胎，在墮胎遭到禁止的地區，聯邦土地可能成為婦女取得墮胎的地點。

頗為冷門的聯邦法律「同化治罪法」(Assimilative Crimes Act)，是倡議人士主張聯邦管轄土地能夠提供墮胎服務的法源基礎。「同化治罪法」條文規定，聯邦管轄土地內若出現構成州法犯罪行為的情事，聯邦法院擁有司法管轄權。

不過，羅波克說，民眾進出州界之內的聯邦土地時，聯邦法律的保護何時開始生效、在哪些情況下並不適用，各種技術層面問題仍讓法律專家感到憂心。羅波克說：「這是一項新穎的提議，但同時也是風險很高的提議。」

另一方面，經費問題也面臨法律障礙。

海德修正案(Hyde Amendment)禁止聯邦資助墮胎，強暴、亂倫或孕婦面臨生命危險等個案則除外。法律規定讓聯邦管轄土地做為墮胎服務站的使用與運作，受到限制。