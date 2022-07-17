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美猴痘病例破1800恐低估 佛奇、前食藥局長示警

中央社／華盛頓17日電
猴痘疫情續燒，美國截至15日累計至少1814起極可能病例或確診病例，防疫高官佛奇強調，必須更嚴肅因應疫情。（路透）
猴痘疫情續燒，美國截至15日累計至少1814起極可能病例或確診病例，防疫高官佛奇強調，必須更嚴肅因應疫情。（路透）

美國猴痘病例持續增加，截至15日累計至少1814起極可能病例或確診病例，防疫高官佛奇強調，必須更嚴肅因應疫情；食藥局前局長高特里布也警告，控制及遏阻病毒恐為時已晚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登的首席醫療顧問、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）昨天表示：「我們確實必須嚴肅以對，我們還不知道它的範圍和潛力，但我們必須設想它將能比現在傳播得更廣泛，以此因應。」

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布（Scott Gottlieb）警告，控制及遏阻病毒恐怕為時已晚。

高特里布今天在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）上說：「我認為，大概已經錯過了控制與遏阻病毒的機會了，就算機會之窗還沒關死，肯定也開始慢慢闔上了。」

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，美國大部分的州都有發現猴痘病例，最多病例的州包括紐約州、加州、伊利諾州和佛羅里達州。最新統計顯示，截至本月15日，CDC追蹤到至少1814起極可能病例或確診病例，而全球68國總計1萬2556起確診病例。

佛奇告訴CNN，確診數「非常可能被低估」。

佛奇昨天說：「每當出現這樣的事情，可能總是在看是否只是冰山一角。我強調是可能，因為我們無法知道。這就是為什麼我們必須以更積極的方式推動檢測。」

高特里布今天同意佛奇的說法，認為有必要加強檢測。

高特里布表示，他認為猴痘「已在社區更廣泛傳播」，如果「現在有數以千計病例」，他也不會感到意外。

高特里布並將美國因應猴痘病毒的作為，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期相提並論，表示美國正犯下「很多相同的錯誤」，理由是沒有早早檢測，也沒有配發足夠疫苗。

CDC正與5個商業實驗室合作以擴大檢測量能，美國衛生及公共服務部15日表示，檢測量能已從每週6000件增加到7萬件。

CDC解釋說，猴痘是一種痘病毒，與天花和牛痘是近親，通常會引起丘疹或水泡等皮膚病灶，以及發燒等類流感症狀。

皮膚病變通常集中在手臂和腿上，但在最近的疫情中，更頻繁出現在生殖器和肛門周圍區域，因而引起一些擔憂，擔心猴痘症狀可能與性傳染病混淆。

猴痘的傳播分別為「人畜共通傳染」及「人傳人」，其中人傳人是接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷皮膚或黏膜或被污染物品；飛沫傳播需長時間面對面接觸情境較容易發生，醫護人員及同住家人都有較大的感染風險。儘管密切接觸已知是傳染危險因子，尚未確定猴痘是否透過性接觸傳染。

佛奇昨天表示，本月底前，預計將有多達70萬劑疫苗配送各社區。

猴痘 佛奇 檢測

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