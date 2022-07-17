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買推特案外案：馬斯克身邊2個男人 角力慈善捐贈

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買推特案外案：馬斯克身邊2個男人 角力慈善捐贈

中央社／舊金山16日電
世界首富馬斯克。（Getty Images資料照片）
世界首富馬斯克。（Getty Images資料照片）

一位是專業出身的財務經理人、另一位是職業級撲克玩家，他們是世界首富馬斯克（Elon Musk）倚重的顧問，在馬斯克忙著推特購買案的同時，他們為了如何管理馬斯克的慈善捐贈而角力。

48歲的柏查爾（Jared Birchall）從財務管理經理人出身。當年電動車特斯拉（Tesla）的共同創辦人馬斯克現金不足時，柏查爾透過投資銀行幫忙搞定數億美元貸款案。

柏查爾2016年被延攬管理馬斯克的私人資產、擔任馬斯克基金會負責人，成為馬斯克首席副手、家族辦公室負責人。

另一位新近受到馬斯克看重的是34歲、俄羅斯出生的前職業賭博高手克加諾夫（Igor Kurganov）；疫情期間克加諾夫常在馬斯克家夜聊、並建議世界首富透過「有效利他主義」（effective altruism）的策略進行公益捐贈。

「華爾街日報」今天的報導提到，克加諾夫沒有金融或基金的經驗，突然成為馬斯克在這兩個領域的核心人物。馬斯克私人資產大約2300億美元，他決定讓克加諾夫負責慈善捐贈，因為他覺得克加諾夫「合適」。但此事遭到柏查爾反對。

報導說，馬斯克身邊兩個顧問的衝突，彼此爭上風的情形，讓外人一窺其核心圈私人事務運作的動盪。

正如馬斯克對440億美元社群平台推特（Twitter）收購案的表現，創業家出身的馬斯克傾向於很快做決定、決定後又常很快轉變。

與馬斯克有業務往來的人認為，馬斯克受到身邊圍繞的投資者、部屬和不斷變化的朋友所影響，而這些人的權力和個人財富又跟與馬斯克有多親近息息相關。

柏查爾出身摩門教家庭，他從金融轉業科技，除幫馬斯克管理資產，並身兼馬斯克旗下鑽洞公司（Boring Co.）協理和腦機介面公司Neuralink執行長。

克加諾夫來自移民家庭，4歲時隨工程師父母從俄羅斯搬遷德國，20多歲時奠定職業撲克玩家的聲譽，並在歐美許多比賽贏得高額獎金。

留長髮和蓄鬍的克加諾夫曾贏得超過1800萬美元撲克獎金。他對一個podcast訪問表示，「大學吸食過多大麻而輟學」。

克加諾夫2015年受訪時表示，正在研發撲克玩家的會計應用程式以及成立基金會，幫助撲克玩家、夢幻體育玩家和金融專業人士媒合慈善機構的獎金。

克加諾夫的女友是職業撲克好手波利（Liv Boeree），波利和馬斯克前女友、音樂藝術工作者格萊姆斯（Grimes）相熟已久。波利是馬斯克在推特少數關注的人之一。

馬斯克宣布2020年從加州搬遷德州時，柏查爾和克加諾夫都隨之搬到德州。

去年冬天，克加諾夫監督價值57億美元特斯拉股票、也是馬斯克承諾的慈善捐款，而馬斯克其餘的資產則屬柏查爾的掌管範圍。

柏查爾是馬斯克基金會法定負責人，在馬斯克計畫收購推特時負責籌措資金、代表馬斯克對股東和投資者談話。

柏查爾曾對外人說，克加諾夫是新人卻突然能對馬斯克的財富有巨大影響力。據報，有聯邦調查局探員擔心一個新人如此快速進入馬斯克的核心圈，並調查是否有外國勢力介入美國公司。

柏查爾今年5月要求馬斯克讓克加諾夫離開基金會，基金會代表說，馬斯克已經同意。馬斯克的資產沒有用在「有效利他」的任何計畫案，且克加諾夫在馬斯克基金會的電子郵件信箱大約周前已被關閉。

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