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貓咪上演波士頓機場大逃脫 遊蕩20天結束冒險

中央社波士頓16日綜合外電報導
寵物貓羅迪（Rowdy）獨自在波士頓洛根國際機場遊蕩3星期，終於願意進入誘捕籠，即將與家人團聚。美聯社
寵物貓羅迪（Rowdy）獨自在波士頓洛根國際機場遊蕩3星期，終於願意進入誘捕籠，即將與家人團聚。美聯社

一隻寵物貓獨自在波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）遊蕩3星期，終於願意進入誘捕籠，即將與家人團聚。

有線電視新聞網（CNN）報導，根據機場發布新聞稿，這隻頑皮的貓名叫羅迪（Rowdy），牠在6月24日和家人一起從德國搭乘漢莎航空公司（Lufthansa）班機抵達波士頓，卻從貓籠中逃脫。

(影音來源：NBC News YouTube頻道)

國家廣播公司（NBC）波士頓地方台報導，機場方面表示，羅迪在機場整整遊蕩了20天，才在13日被工作人員設置的誘捕籠捉到。「不管牠是因為累了，還是餓了才進入誘捕籠，但今天上午總算是捉到了。」

「機場全體動員尋找羅迪，從建築工人到機場員工都在持續尋找牠的身影。」羅迪目前被交給波士頓的動物救援機構，預料16日上午10時左右就能與家人團聚。

羅迪的飼主夏利（Patty Sahli）告訴CNN，羅迪向來很有活力，總是到處亂竄。她在4年前收養羅迪，作為女兒的寵物。

這場貓咪歷險記，起因是一場跨大西洋搬家。夏利和丈夫旅居德國16年後決定搬回美國，好離家人近一點。夏利5月先帶著另一隻8歲的貓飛往佛羅里達州，丈夫接著帶羅迪回國，貓籠被安置在飛機的貨艙。

不過，當夏利抵達洛根國際機場要接一人一貓時，聽到的卻是丈夫告訴她的壞消息。「他們卸貨時，貓籠的門掉下來，羅迪於是跑出去抓鳥了。有3個人嘗試把牠抓回來，但沒成功。」

夏利表示，負責機場營運的麻州港務局（Massport）官員告訴她，羅迪可能跑進了輸送帶運送貨物的機場地下區域。工作人員在各處擺放誘捕籠，放進羅迪最愛的零食，以及夏利和丈夫的衣服，希望用熟悉的味道來吸引羅迪。

最終，在多名員工曾經目擊過羅迪的地方，這隻貓終於進入了誘捕籠。夏利說，「我們很開心有一個快樂的結局」。

機場 波士頓 德國

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