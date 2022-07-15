我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解決油價危機 促沙以拉近關係 拜登宣示美重回中東

紐時：40年最大通膨 美國人悲觀不利民主黨

仇亞歪風狂吹 山口即使冬奧滑冰奪金也遭歧視

編譯潘勛／綜合15日電
曾獲92年冬奧滑冰冠軍的山口，自曝風光背後也曾遭到歧視。(美聯社)
曾獲92年冬奧滑冰冠軍的山口，自曝風光背後也曾遭到歧視。(美聯社)

美國仇亞歪風狂吹兩年多，1992年為美奪下冬奧花滑女單冠軍的克麗斯蒂•山口(Kristi Yamaguchi)本被譽為女神、奧運完美英雄，許多小孩自幼立志要成為她一樣的人物，如今在很多人眼中，她還得證明自己擁有美國心才行；1980、1990年代山口面臨的歧視、攻擊亞裔，30年後依然盛行。

「Slate」網站15日報導，在很多美國亞裔女孩眼中，山口不僅是最美女性，還因打進流行文化，由運動員變成偶像，擁有眾多粉絲，意義十分重大；當年能登上美國電視的亞裔很少，山口幾乎是唯一一人，投射出亞裔在美能有傑出表現的意象，成為全國名流，讓人印象一新。

山口奪冠，站上領獎台，戴著金牌開口唱美國國歌，接下來幾個月、幾年，她的照片無所不在，登上電視廣告、穀片盒、報章雜誌等，似乎釋出新希望給全美各民族，對亞裔更是如此。

山口大受追捧，連她自己都感意外，她受訪時表示，「真是耳目一新，我開始真心覺得，身為亞裔美國人，自己的成就真的不凡。」

但是，即便山口奪得金牌，也沒立即取得認可；不管在冬奧之前、之後，她能否取得任何大型贊助合約都疑雲重重；一波新聞報導揣測她有多大可能獲得贊助合約，一則新聞標題甚至寫道：「對市場行銷人來講，山口的金牌沒那麼亮。」

有位行銷主管在1992年「華盛頓郵報」報導中宣稱，「鑑於當前國家對日本的感受，大環境讓山口的收益想放到最大，只怕幫不上忙。」

山口的往事與今天仇亞氛圍並行不悖顯得很詭異；新冠疫情伊始以來，「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)組織蒐集到1萬件仇視、攻擊亞太裔的報告；那些攻擊案件令人回想起美國歧視亞裔的歷史很長，由1882年的排華法案，到二戰期間監禁日裔美國人，鎖定亞裔而歧視的法條斑斑俱在。

1980及1990年代初，因為省油的日系汽車在美大賣，美國汽車工人大批失業，甚至孳生仇日情緒，拿球棒、大槌砸車打人，其中以華裔陳果仁被毆致死事件最出名。

山口花滑奪金時的社會氛圍便是如此；年僅20歲的她還得閃避大多是白人男性記者要她談國情及世界經濟的狡猾問題，每次提問給人的感覺都像在拷問，山口算不算美國人？

曾獲92年冬奧滑冰冠軍的山口，自曝風光背後也曾遭到歧視。圖為山口於2018年出席...
曾獲92年冬奧滑冰冠軍的山口，自曝風光背後也曾遭到歧視。圖為山口於2018年出席「和平戰勝暴力獎」頒獎儀式。(美聯社)

亞裔 歧視 汽車

上一則

紐時：40年最大通膨 美國人悲觀不利民主黨

下一則

眾院通過保障墮胎權2法案 可能影響各級法院審判

延伸閱讀

紐時：40年最大通膨 美國人悲觀不利民主黨

紐時：40年最大通膨 美國人悲觀不利民主黨
拜登政府5度軍售 提供台灣軍備技術支援

拜登政府5度軍售 提供台灣軍備技術支援
拜登從以色列直飛沙烏地 美國總統第一人

拜登從以色列直飛沙烏地 美國總統第一人
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

前總統川普的前妻伊凡娜·川普14日在紐約市的家中去世，享壽73歲。美聯社

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

2022-07-14 17:06
父親是華人、母親是白人的美國女演員菲莉帕·蘇，在百老匯經典音樂劇「拜訪森林」中飾演「灰姑娘」。(Getty Images)

姓氏「太亞洲」曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

2022-07-13 20:39
常春藤名校「哥倫比亞大學」上月底宣布退出「美國新聞與世界報導」大學排名。圖為今年5月哥大舉行畢業典禮。(美聯社)

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

2022-07-10 09:40
小野三太(左二)與妻子葉溫蒂(左一)接受密大前校長柯曼(Mary Sue Coleman，右二)與夫婿(Ken Coleman，右一)的祝賀。(密大提供)

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

2022-07-14 10:59
馬斯克（Elon Musk）的76歲父親厄羅爾（Errol Musk）。(Getty Images)

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

2022-07-15 11:15
馬斯克首度表態不挺川普再戰2024年大選，直言川普該好好享受退休生活。路透

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

2022-07-12 07:38

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日

擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日
母象跪地救子 死守洞口昏厥 救援人員CPR搶回一命

母象跪地救子 死守洞口昏厥 救援人員CPR搶回一命