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眾院通過2法案保護墮胎權 跨州手術不得懲罰

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中新社╱華盛頓7月15日電
墮胎權支持者在華府舉行示威遊行。 (新華社)
墮胎權支持者在華府舉行示威遊行。 (新華社)

國會眾院15日表決通過兩項法案，旨在從聯邦層面保護女性墮胎權。

當天，眾院先以219票贊成、210票反對的結果通過「女性健康保護法案」，投票結果黨派分明。該法案規定，在女性孕期24周之前，不得禁止墮胎；在24周之後，如果孕婦有生命危險，醫療機構仍可提供墮胎服務。

之後，眾院以223票贊成、205票反對的結果通過「保障獲得墮胎服務法案」。該法案規定，對前往其他州尋求墮胎服務的女性不得予以懲罰。

眾院議長、民主黨人波洛西當天發表講話說，「聯邦最高法院推翻羅訴韋德案的裁決是對女性根本權利的侵害、令人感到無比憤怒，時隔50年，女性又要再次為最基本權利抗爭」。

共和黨人則對這兩項法案表示反對。共和黨眾議員羅格斯（Cathy McMorris Rodgers）稱，「墮胎是當代最嚴重的人權問題」。

接下來，這兩項法案將在參院進行商議並表決，這兩項法案均需要獲得60票才能獲得通過。參院目前僅2名共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）和柯林斯（Susan Collins）公開支持女性墮胎權。媒體認為，這兩項法案在參院獲得通過的可能性甚微。

6月24日，美國聯邦最高法院推翻了保護女性墮胎權的羅訴韋德案，意味著女性墮胎權將不再受到美國憲法保護。據悉，有13州的墮胎禁令在羅訴韋德案被推翻後已生效。

墮胎 眾院 參院

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