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活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

中央社倫敦15日綜合外電報導
馬斯克（Elon Musk）的76歲父親厄羅爾（Errol Musk）。(Getty Images)
馬斯克（Elon Musk）的76歲父親厄羅爾（Errol Musk）。(Getty Images)

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）子女眾多，他的76歲父親厄羅爾（Errol Musk）也不遑多讓。厄羅爾接受英國「太陽報」採訪時，承認早和35歲繼女生下第2個孩子。

厄羅爾住在南非，是一名工程師。他與繼女賈娜．貝祖伊丹霍特（Jana Bezuidenhout）本已育有一子、現年5歲的艾略特拉許（Elliot Rush）。

如今厄羅爾承認，與賈娜在2019年又「秘密」生下一名女孩。算上最小的女兒，厄羅爾目前共有7個孩子，但仍比不上兒子馬斯克的紀錄。

厄羅爾表示，他與賈娜的第2個孩子並不在計畫中，但他在艾略特拉許出生後就與繼女同住。他透露兩人目前已不住在一起，不過彼此間仍有很深的感情。

厄羅爾說，他沒有檢查與賈娜第2個孩子的DNA，「但她長得就像我的其他女兒」。「她和拉希（艾略特拉許的小名）長得一模一樣，行為也很像。這很明顯。」

至於他又多出一個孩子，厄羅爾表示：「我們在世上唯一的目的就是繁衍。如果我還能再有一個孩子，我就會這麼做。我想不到有什麼理由不這麼做。」

但厄羅爾也坦承，他的其他女兒對於他和賈娜生子很「震驚」，因為「對她們而言，那是她們的姊妹」。「她們還是不喜歡這件事，還是覺得這很詭異。因為她是她們的姊妹，或是同母異父的姊妹。」

厄羅爾1970年與超模梅耶（Maye Musk）結婚，兩人育有3個孩子，馬斯克是老大；兩人於1979年離婚。厄羅爾1992年娶了寡婦海德．貝祖伊丹霍特（Heide Bezuidenhout），兩人有2個孩子，結婚18年後離婚。

海德的第一段婚姻有3個孩子，賈娜是其中之一。海德和厄羅爾結婚時，賈娜年僅4歲。沒想到相差41歲的兩人竟會發展出一段父女戀。

厄羅爾和賈娜生下第一個孩子的消息於2018年傳出。據稱馬斯克得知自己的父親竟然與他從小看著長大的賈娜生子，令他「暴怒」。

馬斯克自己也相當多產。他與旗下大腦晶片新創公司Neuralink的36歲主管齊利斯（Shivon Zilis）去年11月生下一對雙胞胎後，累計有10名子女，但其中一名出生不久後即夭折。

馬斯克曾在推特（Twitter）發文說，出生率下降是至今文明面臨的最大危險，他是在「盡我之力，協助化解人口不足危機」。

厄羅爾與他的繼女賈娜．貝祖伊丹霍特（Jana Bezuidenhout）育有兩個...
厄羅爾與他的繼女賈娜．貝祖伊丹霍特（Jana Bezuidenhout）育有兩個小孩。(截取自賈娜Instagram)

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