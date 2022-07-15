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挺川派要角布波特 從政前經營的「槍手燒烤店」已關門

記者顏伶如／綜合報導
挺川派要角科羅拉多州眾議員蘿倫‧布波特從政前是「槍手燒烤店」(Shooters Grill)老闆娘，布波特與服務員均配槍為顧客服務，成為餐廳特色。因房東基於「道義責任」不願續租，目前「槍手燒烤店」已關門大吉。Getty Images
挺川派要角科羅拉多州眾議員蘿倫‧布波特從政前是「槍手燒烤店」(Shooters Grill)老闆娘，布波特與服務員均配槍為顧客服務，成為餐廳特色。因房東基於「道義責任」不願續租，目前「槍手燒烤店」已關門大吉。Getty Images

陰謀論支持者、眾院挺川派要角共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)，從政之前是「槍手燒烤店」(Shooters Grill)老闆娘，布波特與服務員均配槍為顧客服務，成為餐廳特色。科州當地媒體日前傳出，「槍手燒烤店」已經關門大吉，消息人士則說，餐廳租約到期後，新任房地產業主認為應該基於「道義責任」讓布波特的餐廳關閉。

「槍手燒烤店」位於科羅拉多州賴夫爾(Rifle)，由布波爾與丈夫傑森‧布波爾(Jayson Boebert)共同經營，開張迄今將近10年。35歲的布波特6月底在共和黨初選輕鬆勝出，將在期中選舉爭取連任科州第三選區聯邦眾議員。

科州媒體「格林伍德泉獨立報」(Glenwood Springs Post Independent )13日報導，「槍手燒烤店」已於10日結束營業，店門擺著粉筆書寫告示指出：「謝謝支持，敬請期待。」聲明最後加註關鍵詞則是前總統川普推文曾經出現的拼字錯誤#covfefe。

餐廳關門的消息，對當地社區來說並不意外。布波特6月間曾對媒體表示，餐廳承租的房地產管理公司易主，新房東不願續簽租約。科州加菲德郡(Garfield County)房地產登記資料顯示，「槍手燒烤店」承租的建築，已經在今年5月26日轉手出售，時間點是德州烏瓦德(Uvalde)羅伯小學(Robb Elementary School)發生重大槍擊案的兩天後，這起槍擊案共有19名兒童及2名老師死亡。

就在「槍手燒烤店」不再營業的同一天，布波特接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說：「911恐怖事件發生時，我們並沒有禁止飛機，而是增進駕駛艙的安全。」

「槍手燒烤店」承租建築的新房東為「米爾金企業集團」(Milkin Enterprises)，公司負責人麥克‧米爾金(Mike Miller)、丹‧米爾金(Dan Meskin)並未接受媒體訪問。

新聞網戰「野獸日報」(Daily Beast)報導，了解這筆房地產交易內情的消息人士透露，建築物新任業主認為應該基於「道義責任」讓布波特的餐廳關閉。報導指出，根據公開紀錄，2013年開張的「槍手燒烤店」，在2018年至2020年當中，累計虧損約60萬元，餐廳積欠的員工失業保險費約2萬元。

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