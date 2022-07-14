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勞力吃緊 雇主民調：企業明年擬加薪4% 創15年新高

勞力吃緊 雇主民調：企業明年擬加薪4% 創15年新高

編譯周芳苑／綜合14日電
維州一家餐廳的侍者正為顧客服務，勞力市場吃緊，企業明年可能再為員工大幅加薪。(Getty Images)
維州一家餐廳的侍者正為顧客服務，勞力市場吃緊，企業明年可能再為員工大幅加薪。(Getty Images)

根據最近一項問卷調查，美國企業計畫2023年為員工大幅加薪，平均漲幅達4.1%，創15年新高，再現勞力市場吃緊跡象。

薪酬顧問公司韋萊韜悅(Willis Towers Watson) 4、5兩個月針對全美1430位雇主進行問卷調查，得到這項結論。

今年美國平均工資比去年增加4%，漲幅高於以往，創2008年經濟大衰退以來最大幅度，當時平均工資上3.5%；明年加薪幅度將更上一層樓。

這項調查並發現，近三分之二美國公司正為擴大加薪幅度準備預算，預算增幅高於去年。

雇主所提大幅加薪的主要原因之一是勞力市場吃緊，以及通貨膨漲趨使工人預期加薪；全美物價目前正以40年來的最高幅度上漲，6月物價較去年同期大漲9.1%。

韋萊韜悅公司獎勵和數據智能研究總監強納森(Hatti Johansson)表示，複雜經濟情勢、新工作方式驅使企業組織不斷重新評估工資預算以保持競爭力。

左翼的經濟政策研究所(Economic Policy Institute)研究員米舍爾(Lawrence Mishel)表示，儘管計畫中的加薪幅度可能比前幾年高，仍遠低於通膨幅度，到頭來，許多家庭將發現其收支預算依舊比過去吃緊。

勞工統計局14日公布， 6月生產者物價指數 (PPI)再飆升，較去年同期上漲 11.3%，為3月創歷史新高11.6%以來最大幅度。

米舍爾並不樂觀，他說，依他看，這些企業的計畫不是很有希望，小幅工資增長必然不敵通膨，工人實質購買力依舊下降。

預算 指數 勞工

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