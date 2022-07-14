Prime Day破紀錄 2天賣3億產品 亞馬遜：買家共省17億

一名亞馬遜的工作者正在運送物品，亞馬遜今年「會員優惠日」賣逾3億件商品，銷售打破紀錄。(Getty Images)

亞馬遜 (Amazon )14日公布報告，今年「會員優惠日」(Prime Day)銷售打破紀錄，活動期間賣出超過3億件商品，比去年多出約5000萬，寫下亞馬遜會員日促銷活動史上最佳成績。

亞馬遜會員日為期兩天，活動期間，全球Prime會員每分鐘下單超過10萬件商品；國內最暢銷的商品類別是家用電子產品、家庭用品以及亞馬遜出品的設備。

賣得最好的產品包括幾項亞馬遜品牌小型家用設備，如電視棒Fire TV Stick、Echo Dot(四代)智慧音箱、Blink攝影機與門鈴、智慧門鈴(Ring Video Doorbell)等。

許多消費者也趁活動期間採買家電、廚房用具以及兒童玩具等商品。數據公司Numerator分析，今年消費者似乎更偏好必需品，如「菲多利」(Frito-Lay)零食組合包便躋身最受歡迎商品之列。

Numerator針對2萬1306戶家庭的調查數據顯示，亞馬遜會員日訂單約58%為20元以下的商品。調查指出，由於通膨高漲，超過三分之一的消費者一直在等待更優惠的價格。

亞馬遜會員日活動國內的線上銷售總額超過119億，Adobe Analytics的數據指出，比去年活動期間高出8.5%。

會員日期間還利用亞馬遜旗下直播服務Amazon Live，觀看人次突破1億，有數千名使用者主持直播活動。

亞馬遜全球商店(Amazon Worldwide Stores)執行長赫靈頓(Doug Herrington)表示：「Prime Day是我們Prime會員的慶祝活動，他們每年都在期待這一盛會，我們很高興再次讓他們省下一大筆錢。」

亞馬遜宣稱，Prime會員在Prime Day兩日的活動中共省下超過17億元。

亞馬遜會員日期間，其他大型零售企業如沃爾瑪(Walmart)、百思買(Best Buy)、目標百貨 (Target)也同時舉辦線上活動，部分零售商店還進一步延長優惠期限。