我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「已決定」再戰2024總統大選 正考慮宣布時機

Prime Day破紀錄 2天賣3億產品 亞馬遜：買家共省17億

編譯徐薏茹／綜合14日電
一名亞馬遜的工作者正在運送物品，亞馬遜今年「會員優惠日」賣逾3億件商品，銷售打破紀錄。(Getty Images)
一名亞馬遜的工作者正在運送物品，亞馬遜今年「會員優惠日」賣逾3億件商品，銷售打破紀錄。(Getty Images)

亞馬遜(Amazon)14日公布報告，今年「會員優惠日」(Prime Day)銷售打破紀錄，活動期間賣出超過3億件商品，比去年多出約5000萬，寫下亞馬遜會員日促銷活動史上最佳成績。

亞馬遜會員日為期兩天，活動期間，全球Prime會員每分鐘下單超過10萬件商品；國內最暢銷的商品類別是家用電子產品、家庭用品以及亞馬遜出品的設備。

賣得最好的產品包括幾項亞馬遜品牌小型家用設備，如電視棒Fire TV Stick、Echo Dot(四代)智慧音箱、Blink攝影機與門鈴、智慧門鈴(Ring Video Doorbell)等。

許多消費者也趁活動期間採買家電、廚房用具以及兒童玩具等商品。數據公司Numerator分析，今年消費者似乎更偏好必需品，如「菲多利」(Frito-Lay)零食組合包便躋身最受歡迎商品之列。

Numerator針對2萬1306戶家庭的調查數據顯示，亞馬遜會員日訂單約58%為20元以下的商品。調查指出，由於通膨高漲，超過三分之一的消費者一直在等待更優惠的價格。

亞馬遜會員日活動國內的線上銷售總額超過119億，Adobe Analytics的數據指出，比去年活動期間高出8.5%。

會員日期間還利用亞馬遜旗下直播服務Amazon Live，觀看人次突破1億，有數千名使用者主持直播活動。

亞馬遜全球商店(Amazon Worldwide Stores)執行長赫靈頓(Doug Herrington)表示：「Prime Day是我們Prime會員的慶祝活動，他們每年都在期待這一盛會，我們很高興再次讓他們省下一大筆錢。」

亞馬遜宣稱，Prime會員在Prime Day兩日的活動中共省下超過17億元。

亞馬遜會員日期間，其他大型零售企業如沃爾瑪(Walmart)、百思買(Best Buy)、目標百貨(Target)也同時舉辦線上活動，部分零售商店還進一步延長優惠期限。

亞馬遜 Amazon 目標百貨

上一則

眾院通過國防授權法案 挺台參與2024環太平洋軍演

延伸閱讀

Netflix攜手微軟 將推「低價廣告」訂閱方案

Netflix攜手微軟 將推「低價廣告」訂閱方案
全美商業發展 維州退居第3 馬州列27

全美商業發展 維州退居第3 馬州列27
通膨促激進升息 道指跌逾200點

通膨促激進升息 道指跌逾200點
亞馬遜黃金日會員促銷 想賺89元嗎？

亞馬遜黃金日會員促銷 想賺89元嗎？

熱門新聞

線上優惠訊息公司「Honey」聯合創辦人、台僑第二代阮喬治(George Ruan，音譯)。(取自Linkedin網站)

「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

2022-07-07 21:38
常春藤名校「哥倫比亞大學」上月底宣布退出「美國新聞與世界報導」大學排名。圖為今年5月哥大舉行畢業典禮。(美聯社)

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

2022-07-10 09:40
父親是華人、母親是白人的美國女演員菲莉帕·蘇，在百老匯經典音樂劇「拜訪森林」中飾演「灰姑娘」。(Getty Images)

姓氏「太亞洲」曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

2022-07-13 20:39
前總統川普的前妻伊凡娜·川普14日在紐約市的家中去世，享壽73歲。美聯社

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

2022-07-14 17:06
馬斯克首度表態不挺川普再戰2024年大選，直言川普該好好享受退休生活。路透

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

2022-07-12 07:38
內華達州Seaside警局偵破40年前的懸案後，在安妮范就讀的小學前面展示安妮范的照片。(美聯社)

內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案

2022-07-12 21:54

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決