眾院通過國防授權法案 挺台參與2024環太平洋軍演

眾院14日通過2023年國防授權法案，支持邀台灣參與環太平洋軍演。圖為6月29日環太平洋軍演。（取材自臉書）

眾議院今天通過2023年國防授權法案，支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演。眾院 亞太小組主席貝拉提出的「台灣和平與穩定法案」也納入法案中，強化美台夥伴關係。

另外，眾議員 金映玉（Young Kim）與麥考爾（Michael McCaul）也提出修正案，要求行政部門說明對台軍售延遲交付的原因並加快交付。

經過多天的冗長辯論與表決後，眾議院院會今天傍晚329票贊成、101票反對，通過「2023財政年度國防授權法案」（NDAA FY23）。由於有多達650條修正提案，最後法案內容還須待眾院議事人員整理後才會對外公布。

不過，貝拉（Ami Bera）今天透過推特表示，他所提出的「台灣和平與穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）昨晚已經率先表決通過，作為年度國防授權法案修正案的一部分，「這項兩黨立法強化美台夥伴關係，並增強對北京企圖脅迫和孤立台灣的威嚇」。

Great news: my Taiwan Peace and Stability Act passed last night as an amendment to the #FY23NDAA!



This bipartisan legislation strengthens the U.S.-Taiwan partnership and enhances deterrence over Beijing attempts to intimidate and isolate #Taiwan. — Ami Bera, M.D. (@RepBera) July 14, 2022

貝拉與共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）提出的「台灣和平與穩定法案」，則要求拜登政府在90天內提出政府整體戰略報告，加強對海峽兩岸衝突的威懾，並著重與盟友合作。法案也要求機構分析協助台灣經濟與擴大發展的方法。

眾議員金映玉提出，外委會共和黨籍首席議員麥考爾共同提出的法案也以修正案方式獲得多數議員支持表決通過，要求總統拜登（Joe Biden）政府向國會說明美國武器延遲送抵台灣與其他印太盟邦的原因，並想辦法加速交付武器。

根據眾院公布的國防授權法案摘要，法案對台灣支持包括重申美國對台灣防衛的支持；重申美軍印太司令部不需顧忌中國，有權與台灣進行聯合演習；邀請台灣參加2024年環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC），以提高台灣軍隊備戰能力並向北京傳達訊息。

法案也全額贊助太平洋盟友與夥伴的軍事演習以因應中國；支持對台灣防空能力進行評估，並就因應措施提出建議以儘速改善；須定期更新美國向台灣提供軍事援助的狀況，並加快交付作業。

參議院軍委會6月16日通過參院 版國防授權法案，但尚未經參院院會表決。在參院表決通過後，由於參眾兩院版本不同，將透過兩院協商尋求共識，並各自針對最後版本重新表決通過後，才會送交白宮由總統簽署生效。