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52輛校車「包圍」參議員克魯茲家 悼念命喪槍下學童

世界新聞網
52輛黃色校車綿延一英里長，排成一支長槍的形狀，14日上午出現在德州參議員克魯茲(Ted Cruz)的休士頓家門前。圖截自Instagram
52輛黃色校車綿延一英里長，排成一支長槍的形狀，14日上午出現在德州參議員克魯茲(Ted Cruz)的休士頓家門前。圖截自Instagram

52輛黃色校車綿延一英里長，排成一支長槍的形狀，14日上午出現在德州參議員克魯茲(Ted Cruz)的休士頓家門前。52輛校車上，空著的4368個座位，哀悼自2020年以來死於槍枝暴力下的學童。

第一輛校車巴士上放置著校園槍擊案受害者的物件，包括15歲Gracie Muehlberger的舊球鞋，她於2019年在聖塔克麗塔(Santa Clarita)高中遭槍擊遇害。一張幼稚園的畢業卡片、上面有著微笑的泰迪熊，標誌著珊迪虎克(Sandy Hook)小學槍案死者Chase Kowalski。另一件邁阿密熱火隊球星詹姆斯的球衣，是他的粉絲Joaquin Oliver所珍藏；Joaquin在2018年死於帕克蘭(Parkland)校園槍擊案。

這項活動命名為「NRA兒童博物館」，NRA為全國槍枝協會(National Rifle Association)的簡稱，由藝術家奧利佛(Manuel Oliver)所發起。自從兒子Joaquin命喪槍下後，奧利佛便將喪子悲痛化為公共藝術與行動。周一奧利佛曾當面打斷拜登總統在白宮玫瑰花園的演說，希望政府能成立辦公室處理槍枝暴力。去年奧利佛也安排了一場虛擬畢業典禮，以全國槍枝協會主席圖像面對3000個空位發表演說，悼念這些死於槍下的年輕生命。現在，奧利佛希望民眾監督哪些政治人物接受了NRA的捐款。

發起校車抗議行動的奧利佛(左圖，取自IG)與德州擁槍立場鮮明的參議員克魯茲(右圖...
發起校車抗議行動的奧利佛(左圖，取自IG)與德州擁槍立場鮮明的參議員克魯茲(右圖，美聯社)。

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