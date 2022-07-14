我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

特派員黃惠玲／綜合報導
小野三太(左二)與妻子葉溫蒂(左一)接受密大前校長柯曼(Mary Sue Coleman，右二)與夫婿(Ken Coleman，右一)的祝賀。(密大提供)
小野三太(左二)與妻子葉溫蒂(左一)接受密大前校長柯曼(Mary Sue Coleman，右二)與夫婿(Ken Coleman，右一)的祝賀。(密大提供)

密西根大學學校董事會13日一致通過，聘請小野三太(Santa J. Ono)出任密西根大學第15任校長，小野三太也成為密大1817年建校至今205年以來，第一位亞裔校長。

密西根大學14任校長施立索(Mark Schlissel)今年年初因被控與大學職員有「不正當關係」而遭校方開除後，密大一直在尋覓合適人選接任校長職務。

小野三太現為英屬哥倫比亞大學(UBC)校長，先前他曾在辛辛那提大學擔任校長，也曾在愛默蕾大學(Emory University)當過資深副教務長，他本身為是生物醫學教授，密大校董會表示，小野將在10月13日履新。

小野三太出生在溫哥華，在賓州和馬里蘭州長大，他1984年取得芝加哥大學生物科學學士學位。1991年獲得加拿大蒙特利爾麥吉爾大學實驗醫學博士學位。他曾在約翰霍普金斯大學、哈佛大學和倫敦大學學院任教。在辛辛那提大學服務期間，他還擔任辛辛那提兒童醫院醫學中心的兒科教授。

密大與小野三太簽訂了五年合約，他將在10月13日走馬上任，其基本工資為97萬5000元。

小野三太的妻子為華裔葉溫蒂(Wendy Yip，音譯)，她的父親是有加拿大「光纖之父」美譽的已故華裔科學家葉嘉林(Gar Lam Yip)，母親是加拿大蒙特利爾的兒科醫師陳敏娜(Alice Chan-Yip)，小野三太是在加拿大麥吉爾大學(McGill University)攻讀博士時認識葉溫蒂，夫妻育有兩名女兒。

密大是美國首屈一指的公立大學之一，今年秋季學期該校收到了創紀錄的8萬4000份入學申請。 59歲的小野三太將在該所大學校園充滿爭議和困難的時期掌舵，密大目前除了關於施立索被解雇的爭議外，還不得不面對冠狀病毒大流行及分裂的文化問題，還有因性騷擾指控而被開除的教務長以及涉及校醫性虐待學生運動員醜聞，密大之前為校醫事件同意支付4億9000萬作為賠償。

小野博士在接受媒體採訪時說，他打算把「為公共利益而努力」以及「為普通人提供不尋常的教育」作為自己的使命。

他也承認，施立索不尋常的離開後，密大需要時間進行康復治療，他希望自己夠促使教職員、學生團結起來面對困境。

加拿大 醫學 華裔

上一則

家族集團涉財報不實 川普與子女3人下周作證

延伸閱讀

黃嘉千曾遭家暴？ 傳在加拿大報警「脖子有抓痕」

黃嘉千曾遭家暴？ 傳在加拿大報警「脖子有抓痕」
南加高校聯盟松竹梅獎學金 7/17申請截止

南加高校聯盟松竹梅獎學金 7/17申請截止
加大華人校長 肇逃指控不成立

加大華人校長 肇逃指控不成立
加拿大央行意外升息4碼 1998年來最大升幅

加拿大央行意外升息4碼 1998年來最大升幅

熱門新聞

線上優惠訊息公司「Honey」聯合創辦人、台僑第二代阮喬治(George Ruan，音譯)。(取自Linkedin網站)

「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

2022-07-07 21:38
商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富馬斯克2021年11月跟他創辦的Neuralink公司高管齊利斯悄悄地有了一對雙胞胎。(路透)

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

2022-07-06 22:06
常春藤名校「哥倫比亞大學」上月底宣布退出「美國新聞與世界報導」大學排名。圖為今年5月哥大舉行畢業典禮。(美聯社)

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

2022-07-10 09:40
馬斯克首度表態不挺川普再戰2024年大選，直言川普該好好享受退休生活。路透

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

2022-07-12 07:38
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

2022-07-07 00:37
「美國新聞與世界報導」公布的2022年全美大學排名已將哥倫比亞大學剔除。圖為哥大校園。(美聯社)

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

2022-07-09 10:58

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
一洲焦點／CPI衝9.1% 將升息4碼？拜登失民心、安倍安息

一洲焦點／CPI衝9.1% 將升息4碼？拜登失民心、安倍安息
最新通膨數據 紐時：惡化超預估 聯準會表現差

最新通膨數據 紐時：惡化超預估 聯準會表現差
南加爾灣狼醫 性侵七名女患者 恐有更多人受害

南加爾灣狼醫 性侵七名女患者 恐有更多人受害