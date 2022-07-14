華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

小野三太(左二)與妻子葉溫蒂(左一)接受密大前校長柯曼(Mary Sue Coleman，右二)與夫婿(Ken Coleman，右一)的祝賀。(密大提供)

密西根大學學校董事會13日一致通過，聘請小野三太(Santa J. Ono)出任密西根大學第15任校長，小野三太也成為密大1817年建校至今205年以來，第一位亞裔校長。

密西根大學14任校長施立索(Mark Schlissel)今年年初因被控與大學職員有「不正當關係」而遭校方開除後，密大一直在尋覓合適人選接任校長職務。

小野三太現為英屬哥倫比亞大學(UBC)校長，先前他曾在辛辛那提大學擔任校長，也曾在愛默蕾大學(Emory University)當過資深副教務長，他本身為是生物醫學 教授，密大校董會表示，小野將在10月13日履新。

小野三太出生在溫哥華，在賓州和馬里蘭州長大，他1984年取得芝加哥大學生物科學學士學位。1991年獲得加拿大 蒙特利爾麥吉爾大學實驗醫學博士學位。他曾在約翰霍普金斯大學、哈佛大學和倫敦大學學院任教。在辛辛那提大學服務期間，他還擔任辛辛那提兒童醫院醫學中心的兒科教授。

密大與小野三太簽訂了五年合約，他將在10月13日走馬上任，其基本工資為97萬5000元。

小野三太的妻子為華裔 葉溫蒂(Wendy Yip，音譯)，她的父親是有加拿大「光纖之父」美譽的已故華裔科學家葉嘉林(Gar Lam Yip)，母親是加拿大蒙特利爾的兒科醫師陳敏娜(Alice Chan-Yip)，小野三太是在加拿大麥吉爾大學(McGill University)攻讀博士時認識葉溫蒂，夫妻育有兩名女兒。

密大是美國首屈一指的公立大學之一，今年秋季學期該校收到了創紀錄的8萬4000份入學申請。 59歲的小野三太將在該所大學校園充滿爭議和困難的時期掌舵，密大目前除了關於施立索被解雇的爭議外，還不得不面對冠狀病毒大流行及分裂的文化問題，還有因性騷擾指控而被開除的教務長以及涉及校醫性虐待學生運動員醜聞，密大之前為校醫事件同意支付4億9000萬作為賠償。

小野博士在接受媒體採訪時說，他打算把「為公共利益而努力」以及「為普通人提供不尋常的教育」作為自己的使命。

他也承認，施立索不尋常的離開後，密大需要時間進行康復治療，他希望自己夠促使教職員、學生團結起來面對困境。