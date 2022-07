姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

美國女演員菲莉帕·蘇(Phillipa Soo)的父親是中國人,母親是白人,近年來不斷飾演各種角色的她,正在百老匯 經典音樂劇「拜訪森林」(Into the Woods)扮演「灰姑娘」一角;談到成為罕見扮演「灰故娘」的亞裔 美國演員,她說:「這是令人難以置信的肯定」、「而且感覺很對味」。

菲莉帕·蘇憶起剛進演藝圈時,被人說她名字「聽起來太亞洲」,建議她改名,還有業內人士說她「長得不像華人」;但她沒有改名,背景反而成了她的資產,她在百老匯音樂劇「漢彌爾頓」(Hamilton)扮演伊麗莎·漢彌爾頓(Eliza Hamilton),還在Netflix動畫電影「飛奔去月球 」(Over the Moon)為嫦娥配音。

