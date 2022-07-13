姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

父親是中國人，母親是白人的美國女演員菲莉帕·蘇，在百老匯經典音樂劇「拜訪森林」中飾演「灰姑娘」。(Getty Images)

美國女演員菲莉帕·蘇(Phillipa Soo)的父親是中國人，母親是白人，近年來不斷飾演各種角色的她，正在百老匯 經典音樂劇「拜訪森林」(Into the Woods)扮演「灰姑娘」一角；談到成為罕見扮演「灰故娘」的亞裔 美國演員，她說：「這是令人難以置信的肯定」、「而且感覺很對味」。

菲莉帕·蘇憶起剛進演藝圈時，被人說她名字「聽起來太亞洲」，建議她改名，還有業內人士說她「長得不像華人」；但她沒有改名，背景反而成了她的資產，她在百老匯音樂劇「漢彌爾頓」(Hamilton)扮演伊麗莎·漢彌爾頓(Eliza Hamilton)，還在Netflix動畫電影「飛奔去月球 」(Over the Moon)為嫦娥配音。

NEW | first look at into the woods on broadway!



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將在紐約聖詹姆斯劇院上演至8月21日的「拜訪森林」，由已故傳奇作曲人桑德海姆(Stephen Sondheim)和詹姆斯·拉平(James Lapine)編劇，1987年首次在百老匯上演，獲三項東尼獎；公共電視台(PBS)並曾拍攝舞台劇 版本。如今舊劇新演，角色更多元化。

音樂劇講述一個麵包師傅和妻子被不孕女巫詛咒，為打破詛咒，他們進入神秘森林、遇到熟悉的童話人物：帶著豆莖的傑克、小紅帽和灰姑娘等，人人各有追求。

「演出桑德海姆的戲碼一直是我的夢想，這奇妙體驗令人陶醉。」菲莉帕·蘇說，「拜訪森林」看來像是有關童話人物的「奇幻」音樂劇，但其實更複雜；該劇總在危機時期於百老匯上演，如1987年愛滋病流行期間和2002年911事件後；「現在我們又在百老匯這樣做了；這是一齣助人克服周遭世界複雜艱難感受的作品，」菲莉帕·蘇說。

「拜訪森林」重新上演後，頗獲好評，紐約時報稱讚菲莉帕·蘇是「閃亮的女高音，各種情感揮灑自如。」菲莉帕·蘇承認，身為混血演員，「我與我扮演的角色不同，但我的經歷可為表演提供一些信息，」她說：「我視自己是亞裔女性和混血兒，希望我獨特的經歷和我的身分，可以照亮我扮演的角色和我闡述的故事。」