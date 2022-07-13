我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

Fed月底一次升息4碼？通膨這麼高 愈來愈有可能

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

記者胡玉立／綜合報導
父親是中國人，母親是白人的美國女演員菲莉帕·蘇，在百老匯經典音樂劇「拜訪森林」中飾演「灰姑娘」。(Getty Images)
父親是中國人，母親是白人的美國女演員菲莉帕·蘇，在百老匯經典音樂劇「拜訪森林」中飾演「灰姑娘」。(Getty Images)

美國女演員菲莉帕·蘇(Phillipa Soo)的父親是中國人，母親是白人，近年來不斷飾演各種角色的她，正在百老匯經典音樂劇「拜訪森林」(Into the Woods)扮演「灰姑娘」一角；談到成為罕見扮演「灰故娘」的亞裔美國演員，她說：「這是令人難以置信的肯定」、「而且感覺很對味」。

菲莉帕·蘇憶起剛進演藝圈時，被人說她名字「聽起來太亞洲」，建議她改名，還有業內人士說她「長得不像華人」；但她沒有改名，背景反而成了她的資產，她在百老匯音樂劇「漢彌爾頓」(Hamilton)扮演伊麗莎·漢彌爾頓(Eliza Hamilton)，還在Netflix動畫電影「飛奔去月球 」(Over the Moon)為嫦娥配音。

將在紐約聖詹姆斯劇院上演至8月21日的「拜訪森林」，由已故傳奇作曲人桑德海姆(Stephen Sondheim)和詹姆斯·拉平(James Lapine)編劇，1987年首次在百老匯上演，獲三項東尼獎；公共電視台(PBS)並曾拍攝舞台劇版本。如今舊劇新演，角色更多元化。

音樂劇講述一個麵包師傅和妻子被不孕女巫詛咒，為打破詛咒，他們進入神秘森林、遇到熟悉的童話人物：帶著豆莖的傑克、小紅帽和灰姑娘等，人人各有追求。

「演出桑德海姆的戲碼一直是我的夢想，這奇妙體驗令人陶醉。」菲莉帕·蘇說，「拜訪森林」看來像是有關童話人物的「奇幻」音樂劇，但其實更複雜；該劇總在危機時期於百老匯上演，如1987年愛滋病流行期間和2002年911事件後；「現在我們又在百老匯這樣做了；這是一齣助人克服周遭世界複雜艱難感受的作品，」菲莉帕·蘇說。

「拜訪森林」重新上演後，頗獲好評，紐約時報稱讚菲莉帕·蘇是「閃亮的女高音，各種情感揮灑自如。」菲莉帕·蘇承認，身為混血演員，「我與我扮演的角色不同，但我的經歷可為表演提供一些信息，」她說：「我視自己是亞裔女性和混血兒，希望我獨特的經歷和我的身分，可以照亮我扮演的角色和我闡述的故事。」

百老匯 亞裔 舞台劇

上一則

車上冰雪24小時內必須清除「克莉絲汀法」推動16年 賓州終過關

下一則

FDA緊急授權 Novavax疫苗將用於18歲以上成人

延伸閱讀

紐約市快篩檢測劑分發點 擴及公園、泳池和娛樂中心

紐約市快篩檢測劑分發點 擴及公園、泳池和娛樂中心
麥金利公園圖書館翻新 青少年項目獲10萬元

麥金利公園圖書館翻新 青少年項目獲10萬元
布碌崙商會長訪華社 商家不滿市清潔局「無公道」開罰

布碌崙商會長訪華社 商家不滿市清潔局「無公道」開罰
維權組織籲通過無車百老匯 結束交通亂象

維權組織籲通過無車百老匯 結束交通亂象

熱門新聞

線上優惠訊息公司「Honey」聯合創辦人、台僑第二代阮喬治(George Ruan，音譯)。(取自Linkedin網站)

「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

2022-07-07 21:38
商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富馬斯克2021年11月跟他創辦的Neuralink公司高管齊利斯悄悄地有了一對雙胞胎。(路透)

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

2022-07-06 22:06
常春藤名校「哥倫比亞大學」上月底宣布退出「美國新聞與世界報導」大學排名。圖為今年5月哥大舉行畢業典禮。(美聯社)

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

2022-07-10 09:40
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

2022-07-07 00:37
馬斯克首度表態不挺川普再戰2024年大選，直言川普該好好享受退休生活。路透

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

2022-07-12 07:38
「美國新聞與世界報導」公布的2022年全美大學排名已將哥倫比亞大學剔除。圖為哥大校園。(美聯社)

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

2022-07-09 10:58

超人氣

更多 >
剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行

剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案

內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案
疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離