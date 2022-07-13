最新通膨數據 紐時：惡化超預估 聯準會表現差

紐約時報根據最新發布的通膨統計數字，歸納出七大意義。圖為6月16日洛杉磯一個加油站。(美聯社)

美國民眾持續承受通膨高漲煎熬，勞工部13日公布今年6月消費者物價指數 (Consumer Price Index，CPI)較去年同期增加9.1%，比5月統計結果的8.6%進一步攀升，也超過華爾街日報根據分析師預估的8.8%，通膨惡化速度之快，創下1981年以來新高紀錄。

紐約時報 報導分析，通膨狀況比經濟學者估計的還要嚴重，快要入不敷出的美國消費者接下來生活恐將面臨更多困難，聯準會 (Federal Reserve)則設法讓不斷飆升的物價得以控制。報導指出，根據最新發布的通膨統計數字，可以歸納出七大意義：

一、今年6月消費者物價指數比去年同期上漲9.1%，主要原因是汽油價格走高的緣故，因此7月份統計出爐時，可望看到問題逐漸趨緩，因為油價在本月裡已經略為下降。不過，其他指標所透露的跡象，依然顯示美國經濟令人憂心。

二、扣除對物價較為敏感的能源、食物等項目，較能精準反映當前的物價水準核心消費者物價指數(Core CPI)目前為5.9%，增加速度之快也超過專家預期。

三、物價上漲的項目範圍廣泛，食物變得比以前貴，房租調漲幅度創下1986年以來新高，市面上各種服務價格全面增加。

四、就在萬物齊漲之際，如今似乎透露漲價趨勢可望趨於平穩的希望曙光。紐約時報分析，運動器材商品價格已經比前陣子略為便宜，電視機也紛紛降價。

五、最新報告出爐，讓負責維持務價穩定的聯準會頗為難堪。研究機構「宏觀政策視野」(MacroPolicy Perspectives)創辦人茱莉亞‧柯羅納杜(Julia Coronado)便說：「這是一份表現很差的報告。」她說：「就聯準會來說，從美國消費者的角度來看，我覺得這份報告裡根本沒有任何像樣的成績。」

六、一般預料，聯準會將於本月稍後升息3碼(0.75%)，但最新統計報告出爐之後，某些投資人認為聯準會應該一口氣直接升息1%，才能有效因應現今市場價格不斷攀升的趨勢。

七、對於美國消費者來說，最新公布的統計數字十足反映眼前經濟狀況為民眾生活帶來挑戰的真實處境。工資調整遠遠趕不上物價升高，日常生活中幾乎所有開銷全面急速上漲，食物價格在截至6月的過去一年當中整整增加10.4%，創下1981年以來最大年度漲幅。