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WSJ：葉倫與劉鶴上周討論對俄國石油設定價格上限

編譯林奇賢／綜合外電
財長葉倫透露，她上周已和中國國務院副總理劉鶴討論對俄國石油設定價格上限。路透
財長葉倫透露，她上周已和中國國務院副總理劉鶴討論對俄國石油設定價格上限。路透

財政部長葉倫表示，她上周與中國國務院副總理劉鶴討論了對俄羅斯石油價格設定上限的可能性，尋求北京當局支持這項限制俄國石油收入的計畫。

葉倫在東京接受華爾街日報採訪時說，她和劉鶴將繼續研究這項計畫。葉倫說：「他們聽取了我們的意見，準備與我們進一步討論。」

預計葉倫將在本周稍晚於印尼舉行的G20財長會議，與印度財長希塔菈曼會面。

美國尋求各國聯手對俄國石油價格設定上限，而中國和印度是這項舉措的兩個重要目標。這兩個國家持續購買大量俄國石油，且在俄烏戰爭爆發後，沒有加入西方對俄制裁的行動。中國還在今年稍早與俄國簽署了一項廣泛的合作協議。

美國正尋求利用西方國家對石油運輸的保險和融資的控制，實質決定中國和印度等國家能從俄國買到石油的價格。

葉倫在採訪中表示，美國更希望看到購買俄國石油的國家自行制定國內政策。但她也說，即便他們沒這麼做，許多國家最終將只能接受較低的價格。

她解釋：「如果這些國家至少設置一個價格上限，事情就變容易了。但即便他們不這麼做，這項制裁也將適用於他們打交道的西方銀行和保險公司，因此他們將受影響。但這並不會傷害他們，而是可以幫到他們。」

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