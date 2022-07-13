WSJ：葉倫與劉鶴上周討論對俄國石油設定價格上限

財長葉倫透露，她上周已和中國國務院副總理劉鶴討論對俄國石油設定價格上限。路透

財政部長葉倫 表示，她上周與中國國務院副總理劉鶴討論了對俄羅斯石油 價格設定上限的可能性，尋求北京當局支持這項限制俄國 石油收入的計畫。

葉倫在東京接受華爾街日報採訪時說，她和劉鶴將繼續研究這項計畫。葉倫說：「他們聽取了我們的意見，準備與我們進一步討論。」

預計葉倫將在本周稍晚於印尼舉行的G20財長會議，與印度財長希塔菈曼會面。

美國尋求各國聯手對俄國石油價格設定上限，而中國和印度是這項舉措的兩個重要目標。這兩個國家持續購買大量俄國石油，且在俄烏戰爭爆發後，沒有加入西方對俄制裁的行動。中國還在今年稍早與俄國簽署了一項廣泛的合作協議。

美國正尋求利用西方國家對石油運輸的保險和融資的控制，實質決定中國和印度等國家能從俄國買到石油的價格。

葉倫在採訪中表示，美國更希望看到購買俄國石油的國家自行制定國內政策。但她也說，即便他們沒這麼做，許多國家最終將只能接受較低的價格。

她解釋：「如果這些國家至少設置一個價格上限，事情就變容易了。但即便他們不這麼做，這項制裁也將適用於他們打交道的西方銀行和保險公司，因此他們將受影響。但這並不會傷害他們，而是可以幫到他們。」