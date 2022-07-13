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前國安顧問波頓承認助策畫他國政變 並未成功

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前國安顧問波頓承認助策畫他國政變 並未成功

中央社華盛頓12日綜合外電報導
前國家安全顧問波頓。(Getty Images)
前國家安全顧問波頓。(Getty Images)

前國家安全顧問波頓（John Bolton）今天在電視上罕見地承認，他曾協助策畫其他國家發動的政變，但未能成功，他並辯稱，2021年1月6日國會遇襲事件稱不上搞政變。

法新社報導，波頓是在出席國會特別委員會針對遇襲案召開的聽證會後，接受美國有線電視新聞網（CNN）的節目訪問。他說，攻擊國會事件是當時總統川普在想盡各種辦法之後的結果。

他指出，國會遇襲「不是要攻擊我國的民主政治，而是川普在只考慮自己的情況下做出來的事，也是終生難得一見的事件」。

「歸根結底，他的確發動了群眾衝撞國會，就此而言，毫無疑問。但他不是為了推翻憲法，而是要爭取時間，把選舉結果退回各州，以設法推動重新投票。」

2018至2019年擔任川普政府國家安全顧問的波頓表示，川普的能力不足以實現一場「謹慎策畫的政變」；他稍後又說：「身為曾協助策畫政變的人－不是這裡而是其他地方的政變，政變須要做很多事情。川普並沒這麼做。」

路透社報導，節目主持人問波頓，他所謂不成功的政變有哪些？波頓說，「我不會具體去談，最後都失敗了」；不過後來他提到了委內瑞拉。

波頓2019年曾公開支持委內瑞拉反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）號召軍方協助推翻社會主義總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動，宣稱馬杜洛當選連任並不合法，但最終馬杜洛還是繼續掌權。

節目主持人說：「我覺得，（除了委內瑞拉）還有其他的（流產政變）你沒告訴我。」波頓答稱：「的確還有。」

多年來，許多外交政策專家都對美國介入他國政局的歷史加以批評，由1953年推翻伊朗民族主義派總理莫沙德（Mohammad Mossadegh）和參加越戰，到本世紀進攻伊拉克和阿富汗

不過美官員公開承認出手煽動他國動亂，倒是十分罕見。

波頓 川普 阿富汗

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