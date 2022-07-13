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「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

編譯柯立偉／綜合12日電
許多食客會在網路留下餐館評價，但一些人未用餐卻留下負評，藉此勒索餐館。(美聯社)
許多食客會在網路留下餐館評價，但一些人未用餐卻留下負評，藉此勒索餐館。(美聯社)

全美各地多間餐廳近日都莫名其妙地收到谷歌(Google)評論上沒有照片、沒有評論的一星負評，正當餐館老闆思考得罪了哪個客人時，就又收到了自稱「從沒在這間餐廳裡吃過飯的」顧客的電子郵件，要求以75元的Google Play禮品卡作為交換刪除負評的條件，否則將出現更多負評。

據收過這種電子郵件的餐館老闆透露，每封電子郵件的內容都相同，表示「我真誠地為我的行為道歉，且也並不想損害您的生意，但我別無選擇；75元的Google Play禮品卡可為我和我的家庭提供數周的收入，您可以用Proton郵件帳戶向我支付款項。」

不是所有餐館老闆都會乖乖滿足對方要求，加州舊金山餐廳「夜鳥」(Nightbird)的主廚艾托(Kim Alter)和伊利諾州芝加哥越南料理「西貢餐廳」(Sochi Saigonese Kitchen)老闆范征(Chinh Pham)選擇直接向谷歌投訴；谷歌在審核這兩筆負評及餐館老闆提出的相關資料後，刪除一星負評；范征說：「我沒有那麼多閒錢來應付這種勒索郵件。」

谷歌發言人11日表示，分析師團隊及自動化系統會監控這類濫用評論功能的行為，谷歌官方也加強過濾，刪除違反谷歌官方評論政策的留言；谷歌發言人說：「我們的政策是要求用戶基於『自身真實體驗』才可以評分並發表照片或留言，當我們發現有人違反此政策時，會迅速採取行動，從刪除留言到停用帳戶，甚至提起訴訟都有可能。」

但也不是所有餐廳老闆都找得到對應的谷歌窗口為他們刪除這種負評；舊金山的「子女餐廳」(Sons & Daughters)華裔總經理楊茱莉(Julianna Yang，音譯)說：「我根本不知道該怎麼辦」；芝加哥的一間「Roux餐廳」則是在數度尋求協助無果後，決定自己上網一一回擊這些虛偽評論，結果居然收到這位勒索者措辭更強硬的回應，指他「可以無限期地一直留負評，難道75元比商譽更重要嗎？」

Roux餐廳老闆蘇柏(Steve Soble)氣憤地說：「這種人根本就是『商業恐怖分子』，我真的希望他可以在真正傷害到我們餐廳以前就被抓走。」

許多食客會在網路留下餐館評價，但一些人未用餐卻留下負評，藉此勒索餐館。(美聯社)
許多食客會在網路留下餐館評價，但一些人未用餐卻留下負評，藉此勒索餐館。(美聯社)

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