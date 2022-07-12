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內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案

記者胡玉立／綜合報導
內華達州Seaside警局偵破40年前的懸案後，在安妮范就讀的小學前面展示安妮范的照片。(美聯社)
內華達州Seaside警局偵破40年前的懸案後，在安妮范就讀的小學前面展示安妮范的照片。(美聯社)

加州蒙特瑞郡(Monterey County)海濱(Seaside)警局和聯邦調查局最近指控現年70歲的內華達州里諾市(Reno)嫌疑男子拉努埃(Robert Lanoue)犯下一級謀殺罪，指他在1982年1月21日性侵、殺害年僅5歲的越南裔小女孩安妮范(Anne Pham)。這椿懸案在40年後宣布偵破，全賴昔日一根神秘頭髮證據和DNA遺傳譜系的幫助。

海濱警察局長博爾赫斯(Nick Borges)表示，安妮當天在徵得母親和兄長同意後，獨自走路去相隔兩個街區的學校上學，結果半途失蹤；兩天後，她的屍體在兩哩外的路邊灌木叢中被人意外發現。謀殺案發生時，時年29歲的拉努埃在離安妮住家一個街區外的奧德堡(Fort Ord)陸軍基地擔任中士。

1998年，拉努埃在內華達州因持有和製作兒童色情製品及與16歲以下兒童犯下猥褻行為而被定罪，是該州登記有案的性犯罪者，曾在獄中服刑20年。蒙特瑞郡地方檢察官帕西奧尼(Jeannine P. Pacioni)指出，拉努埃目前被關押在內華達州等待引渡到加州。

博爾赫斯表示，他不知道拉努埃過去的刑事指控，但他說：「我不認為在你強姦、殺害一個孩子之後，可以說我要繼續成為一個優秀公民。」博爾赫斯還表示，安妮有10個兄弟姊妹，這個大家庭在戰後乘船逃離越南，最後來到美國，「他們從沒想到這個他們眼中的天堂，竟讓女兒去世。」

博爾赫斯指出，他2009年檢查局內的懸案檔案夾時，誓言要為安妮遇害案採取行動。兩年前，地方檢察官調查懸案偵探向他詢問有哪些極複雜敏感案件時，他毫不猶豫地提到安妮案。警方後來根據當時調查證據：一根一釐米長的頭髮，破了案。

Astrea Forensics實驗室執行長哈金斯(Kelly Harkins)表示，他們從頭髮中提取DNA進行排序，遺傳系譜學家摩爾(CeCe Moor)依此建立出遺傳網絡，發現拉努埃這個關鍵姓氏不斷出現；進一步調查顯示，那根頭髮是拉努埃的。

博爾赫斯在宣布全案偵破、對拉努埃正式提控當天，告訴他的團隊：「我們今天要送安妮去學校。」他們帶著一張印有安妮照片的大紙板，驅車前往她曾就讀的高地小學(Highland Elementary School)；博爾赫斯說：「她那天沒去上學，但在此案提控、嫌疑人被捕那天，她做到了。」

40年前安妮范在上學途中被害。(Seaside警局)
40年前安妮范在上學途中被害。(Seaside警局)
安妮范遇害後，Seaside警局曾呼籲民眾提供線索。(KION電視截圖)
安妮范遇害後，Seaside警局曾呼籲民眾提供線索。(KION電視截圖)
嫌犯拉努埃在作案40年後落網。(Seaside警局)
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內華達州 加州 越南

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