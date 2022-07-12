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馬斯克棄440億元收購協議 推特提告要求守約

推特提告要求守約收購 馬斯克推文：笑死

記者胡玉立／綜合報導
世界首富馬斯克退出440億元收購推特案，推特12日興訟。(美聯社)
世界首富馬斯克退出440億元收購推特案，推特12日興訟。(美聯社)

社群媒體推特(Twitter)12日向德拉瓦州衡平法院(Delaware Chancery Court )控告全球首富、特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)試圖放棄440億元收購推特邀約，要求他遵守交易協議。

推特一再表示已與馬斯克合作完成交易，其中包括每日提供他發送推文原始數據；推特律師11日發信指稱，推特並未違反任何義務，馬斯克圖退出交易「無效且錯誤」。

值得注意的是推特正式提告的消息一公布，馬斯克很快就在1小時後發推說「哦！多麼諷刺，笑死」（Oh the irony lol），似乎並未轉變自身態度。

馬斯克8日決定終止收購推特，指推特未提供他必要數據信息來評估虛假或垃圾郵件賬戶究竟有多普遍，「嚴重違反併購協議的多項條款」；但推特律師表示，該協議並未終止，銀行和股權承諾仍然有效，要求馬斯克團隊遵守義務。

推特律師團指出，「推特保留所有合約、法律和其他權利，包括特別要求馬斯克執行雙方協議義務的權利」。

推特提訟並要求加快處理此案，稱這將保護股東免於「因為馬斯克試圖肆意掙脫一個無懈可擊的合併協議，而遭受持續的市場風險和運營損害」。衡平法院加急案件通常會在幾個月完成，而非好幾年。

推特在訴訟狀中指稱，「在公開表明要買推特、提出並簽署了對賣方友好的合併協議後，馬斯克顯然認為自己可以隨便改變主意，丟下這家公司，破壞其運營，破壞股東價值，一走了之」。

馬斯克的律師提交給監管機構的信中則辯稱，推特多年來一直表示其可獲利的每日活躍用戶只有不到5%是垃圾郵件帳戶，但推特長期以來對虛假賬戶的估計似乎並不准確，這可能代表「重大不利影響」。

馬斯克的文件並未提供證據來支持他有關推特估計不准確的說法，也沒有提出另一套計算結果。他的律師只寫道：「馬斯克有理由相信『垃圾郵件帳戶的真實數量遠高於推特估計』。」

符合「重大不利影響」概念的門檻很高，買方必須表明公司實際業務與其同意購買的業務存在顯著差異，很少有臨陣退縮的買家能成功引用。公司法專家指出，推特的法律基礎似乎比馬斯克更穩固，但更大的問題是，推特能不能強迫馬斯克收購一家他不想擁有的公司。

推特。(美聯社)
推特。(美聯社)

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