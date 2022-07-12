我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海10歲童做核酸持刀鬧場…家教差？防疫受刺激？

馬斯克：川普2024不該再選 太老且執政時「太多狗血」

布林肯重申美菲共同防禦承諾 促中在南海停止挑釁

中央社馬尼拉12日綜合外電報導
國務卿布林肯。(美聯社)
國務卿布林肯。(美聯社)

國務卿布林肯指出，如果菲律賓部隊在南海遭到攻擊，美國將防衛這個條約盟友。他並敦促中國遵守國際法，停止在此一繁忙水道的「挑釁行為」。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日宣布對菲律賓南海仲裁案的裁決，指中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「中國妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

布林肯（Antony Blinken）在南海仲裁案裁決屆滿6年的昨天作出上述宣示。通過南海的船運貿易每年約值3兆美元。

布林肯在聲明中指出：「我們再度確認對菲律賓武裝部隊進行武裝攻擊…將使美國訴諸共同防禦承諾。」他指的是美菲1951年簽訂共同防禦條約有關條款。

他並表示：「我們再次呼籲中華人民共和國遵守國際法規範的義務，停止其挑釁行為。」

中國外交部長王毅同日在印尼首都雅加達舉行的東南亞國家協會（ASEAN）會議中表示，區域國家應該避免在大國競爭和脅迫的情況下被當作「棋子」。

中國援引它所稱的歷史地圖，聲稱對幾乎整個南海擁有主權，此一說法與若干東協國家存在矛盾，被認為違反國際法。

布林肯 東南亞 石油

上一則

敘利亞IS領導人 遭美軍無人機擊斃

延伸閱讀

賴清德低調赴日弔唁安倍 37年來訪日最高層級

賴清德低調赴日弔唁安倍 37年來訪日最高層級
臨時改行程 布林肯親赴東京悼安倍晉三

臨時改行程 布林肯親赴東京悼安倍晉三
布林肯：拜登、習近平將在未來幾周通話

布林肯：拜登、習近平將在未來幾周通話
布林肯批中國與俄為伍 王毅尖銳回應 提4清單

布林肯批中國與俄為伍 王毅尖銳回應 提4清單

熱門新聞

線上優惠訊息公司「Honey」聯合創辦人、台僑第二代阮喬治(George Ruan，音譯)。(取自Linkedin網站)

「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

2022-07-07 21:38
商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富馬斯克2021年11月跟他創辦的Neuralink公司高管齊利斯悄悄地有了一對雙胞胎。(路透)

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

2022-07-06 22:06
常春藤名校「哥倫比亞大學」上月底宣布退出「美國新聞與世界報導」大學排名。圖為今年5月哥大舉行畢業典禮。(美聯社)

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

2022-07-10 09:40
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

2022-07-07 00:37
「美國新聞與世界報導」公布的2022年全美大學排名已將哥倫比亞大學剔除。圖為哥大校園。(美聯社)

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

2022-07-09 10:58
阿拉巴馬州莫比爾郡第13巡迴法院法官派特森遭控長期以來經常在法庭出現不當言行，上個月已經遭到停職處分。Getty Images

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

2022-07-11 13:28

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
想出國又怕坐飛機染疫？醫：注意2件事反而更安全

想出國又怕坐飛機染疫？醫：注意2件事反而更安全
房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件

房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件
南加海獅突發狂 嚇得遊客四處逃竄 場面超混亂

南加海獅突發狂 嚇得遊客四處逃竄 場面超混亂