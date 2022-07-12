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賀錦麗明參加太平洋島國論壇會議 加強區域「抗中」

中央社華盛頓12日綜合外電報導
副總統賀錦麗明天將透過視訊參加太平洋島國論壇會議，反映華府加緊投入太平洋區域事務以抗衡中國影響力。(美聯社)
副總統賀錦麗明天將透過視訊參加太平洋島國論壇會議，反映華府加緊投入太平洋區域事務以抗衡中國影響力。(美聯社)

行政部門高官透露，副總統賀錦麗明天將透過視訊參加太平洋島國論壇會議，宣布美國首度任命論壇特使等系列措施。反映華府加緊投入太平洋區域事務以抗衡中國影響力。

路透報導，根據官員說法，賀錦麗（Kamala Harris）在太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）會議上將宣布的措施，還包括在大洋洲國家吉里巴斯（Kiribati）與東加（Tonga）新設立美國大使館，以及讓和平工作團（Peace Corps）重返區域。

此外，賀錦麗將在斐濟設立美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development，USAID）區域代表處，並且將宣布白宮會向國會重新提出要求，把美國提供太平洋島國的經濟援助提高到目前水準的接近3倍。

這位要求匿名的官員告訴數名記者：「簡言之，副總統將宣布我們正在太平洋島國加緊競賽。這是新的篇章，...主要內容會是在整個區域實地增加外交展示。」

中國尋求與渴望外國投資的太平洋島國加強經濟、軍事和警務連結，今年已和索羅門群島（Solomon Islands）簽署安全協定，凸顯它在區域影響力逐漸擴大，這也引發美國、澳洲和紐西蘭擔憂。

關於美方與中國在區域的角力，這名官員表示：「我們現在不是要求這些國家做選擇，...我們把焦點放在我們（對區域事務）的涉入。」

賀錦麗 澳洲 白宮

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