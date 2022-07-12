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國會暴亂案 調查轉向川普親信與激進團體關係

以「晴天男」自豪的安倍 最後一程卻遇雨 日媒：是淚雨

烏克蘭戰爭衝擊經濟 美日財長同意共同應對

中央社東京12日綜合外電報導
財政部長葉倫(右)和日本財務大臣鈴木俊一會面。(美聯社)
財政部長葉倫(右)和日本財務大臣鈴木俊一會面。(美聯社)

財政部長葉倫和日本財務大臣鈴木俊一今天同意，雙方將共同應對俄羅斯侵略烏克蘭造成的糧食、能源價格上漲，以及外匯市場波動加劇。

路透報導，他們表示，戰爭加劇匯率波動，可能對經濟和金融穩定造成不利影響，並承諾在匯率問題上「酌情」合作。

雙方在會後發布的聯合聲明中表示：「我們將繼續就外匯市場進行密切磋商，並依據七大工業國集團（G7）和20國集團（G20）承諾，在匯率問題上酌情合作。」

葉倫（Janet Yellen）今天稍晚承認日圓近幾周大幅貶值，但她表示，美國仍然認為只有在「罕見和特殊情況」下，才需要干預匯率。

日圓兌美元貶值，昨天一度來到137.75日圓，創下24年新低後，今天又回升到136.89日圓。

葉倫和鈴木俊一也表示，他們一致「強烈譴責俄國對烏克蘭無端、無理且非法的戰爭」，並稱將繼續透過實施經濟和金融制裁，拉高俄國的戰爭成本。

烏克蘭危機已導致成本壓力激增、加劇供應鏈中斷，進而打擊需求，提高全球經濟衰退的風險。

葉倫和鈴木俊一也敦促中國和其他非「巴黎俱樂部」（Paris Club）債權國展開「建設性」合作，幫助面臨債務困境的低收入國家，同時還談到氣候變遷和全球稅務改革等問題。

葉倫在會後告訴記者，中國在低收入國家債務重組的問題上欠缺合作，這「相當令人沮喪」，華府已與北京多次商討相關問題。

葉倫 匯率 低收入

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