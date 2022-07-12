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國會暴亂案 調查轉向川普親信與激進團體關係

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國會暴亂案 調查轉向川普親信與激進團體關係

中央社華盛頓12日綜合外電報導
今日聽證會將專注討論涉嫌參與策畫攻擊的挺川普團體，圖為1月6日時參加集會的「驕傲男孩」成員。(美聯社)
今日聽證會將專注討論涉嫌參與策畫攻擊的挺川普團體，圖為1月6日時參加集會的「驕傲男孩」成員。(美聯社)

國會山莊2021年1月6日遇襲案的調查人員今天將設法釐清，時任總統川普親信與闖入國會大廈的右派激進民眾之間有何關係。

路透報導，聯邦眾議院特別委員會5周來的第7次聽證會將專注討論涉嫌參與策畫攻擊的兩個挺川普團體「守誓者」（Oath Keepers）和「驕傲男孩」（Proud Boys），以及右翼陰謀論運動「匿名者Q」（QAnon）。

此次聽證會將從美東時間下午1時開始，不願具名的特別委員會幕僚告訴記者，屆時將追究上述團體與史東（Roger Stone）和佛林（Mike Flynn）等川普幕僚之間的關係。

守誓者曾在2021年1月5日和6日為史東提供在華府的維安服務。史東自稱是「齷齪的騙子」，數十年來斷斷續續擔任過川普的顧問；而佛林則是退休將領，曾擔任川普總統任內第一位國家安全顧問。

特別委員會由7名民主黨人士和2名共和黨人士組成，他們透過聽證會立案，指控川普意圖讓自己在2020年11月總統大選落敗的結果翻盤，已構成非法行為，遠超出正常政治運作。

委員會並質疑當時某些共和黨籍議員所扮演的角色。委員會幕僚昨天與記者通話時透露，今天的聽證會將追查某些國會議員的涉案情況。

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