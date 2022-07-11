我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痛毆+開槍 3非裔入室搶 南加華人以為要被殺

Uber機密文件被洩 涉違法擴張 拜登、強生受牽連

韋伯望遠鏡首張全彩照 「瞥見」宇宙135億年歷史

編譯陳韻涵／綜合11日電
韋伯望遠鏡傳回來的影像，顯示星系團SMACS 0723。(美聯社)
韋伯望遠鏡傳回來的影像，顯示星系團SMACS 0723。(美聯社)

拜登總統11日公布韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)首張全彩照片，國家航空暨太空總署(NASA)形容這張照片讓人「瞥見」宇宙135億年的歷史。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)表示，這張照片由造價100億元的紅外線太空望遠鏡所拍攝，展現「宇宙的一小部分」，「你們看到的是有些星系，在光線被彎曲的其他星系周圍閃耀」。

NASA科學家12日會再公布韋伯望遠鏡的其他數據和照片，未來幾個月也會陸續公開更多影像。

韋伯望遠鏡1996年開始規畫，承襲已退役的前身哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)探索太陽系形成奧祕，收集1億年前歷經大爆炸(Big Bang)後誕生之最早星系的數據和資料。

許多科學家克服重重挑戰才成功部署韋伯望遠鏡，它是NASA、歐洲太空總署(ESA)與加拿大太空總署(CSA)迄今最複雜的任務之一；超過1萬人曾經手韋伯計畫，部分人的職業生涯甚至全都與韋伯相關。

韋伯望遠鏡被設計來觀察太空中遙遠的星系，讓科學家得以觀察恆星如何誕生，探測太陽系外行星的大氣，尋找臭氧、水或二氧化碳的跡象。

韋伯望遠鏡2004年開始打造，但國會於2011年幾乎取消此計畫，經過多年延宕和經費超支，韋伯終於在去年12月25日發射升空，今年1月底到達目的地「第二拉格朗日點」(the second sun-Earth Lagrange point)並啟動各項設備。

韋伯望遠鏡5月曾遭質量通常小於1公克的「微流星體」(micrometeoroid)撞擊，NASA表示，韋伯的設計得以承受這類衝擊，不影響其收集數據的能力。

來源：The White House

拜登總統(左下)在白宮聽取太空總署官員的簡報。(美聯社)
拜登總統(左下)在白宮聽取太空總署官員的簡報。(美聯社)

韋伯太空望遠鏡 韋伯望遠鏡 NASA

上一則

佛州狠心女兒為續領津貼 將93歲亡母「裝冰櫃」

延伸閱讀

上海衝低碳元宇宙智能業 拚2025年破2250億美元

上海衝低碳元宇宙智能業 拚2025年破2250億美元
韋伯太空望遠鏡建功 7月NASA公布宇宙「最深影像」

韋伯太空望遠鏡建功 7月NASA公布宇宙「最深影像」
全球首支 宏達電推元宇宙手機

全球首支 宏達電推元宇宙手機
NBA選秀爆冷 魔術挑班切羅當狀元

NBA選秀爆冷 魔術挑班切羅當狀元

熱門新聞

線上優惠訊息公司「Honey」聯合創辦人、台僑第二代阮喬治(George Ruan，音譯)。(取自Linkedin網站)

「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

2022-07-07 21:38
商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富馬斯克2021年11月跟他創辦的Neuralink公司高管齊利斯悄悄地有了一對雙胞胎。(路透)

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

2022-07-06 22:06
來自加州的日裔一家三口，3日在波特蘭市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎乘自行車時，遭到一名男子攻擊。圖取自俄勒岡州政府網站

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

2022-07-05 09:41
「美國新聞與世界報導」公布的2022年全美大學排名已將哥倫比亞大學剔除。圖為哥大校園。(美聯社)

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

2022-07-09 10:58
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

2022-07-07 00:37
常春藤名校「哥倫比亞大學」上月底宣布退出「美國新聞與世界報導」大學排名。圖為今年5月哥大舉行畢業典禮。(美聯社)

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

2022-07-10 09:40

超人氣

更多 >
「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
回不去了… 彭博：美電動車加入歐、中 進入新時代

回不去了… 彭博：美電動車加入歐、中 進入新時代
阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃