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佛州狠心女兒為續領津貼 將93歲亡母「裝冰櫃」

編譯孫梁／綜合11日電
佛羅里達州64歲的婦女米雪兒·霍斯金斯在93歲的母親死後沒有通報當局，而是買了個冷藏冰櫃，將屍體裝在裡面，以繼續騙領母親的殘障福利。(Getty Images)
佛羅里達州64歲的婦女米雪兒·霍斯金斯在93歲的母親死後沒有通報當局，而是買了個冷藏冰櫃，將屍體裝在裡面，以繼續騙領母親的殘障福利。(Getty Images)

佛羅里達州64歲的婦女米雪兒·霍斯金斯(Michele Hoskins)在母親瑪麗·霍斯金斯(Marie Hoskins)死後兩個多月沒有報告母親去世，卻在母親死後兩周買了個冷藏冰櫃，將屍體裝在裡面，以繼續騙領母親的殘障福利；霍斯金斯已被捕，並被控篡改證據。

佛州塞巴斯申市(Sebastian)警局在臉書上宣布，他們今年4月底入戶檢查時，發現了93歲的瑪麗·霍斯金斯的屍體。霍斯金斯向調查人員承認，母親是在自己的床上自然死去，為了繼續領取母親的殘障金，她決定隱瞞母親的死訊，買了個冷凍冰櫃以裝入屍體，以便繼續領取母親的殘障給付。

警方表示，屍檢報告也顯示93歲老婦是死於自然原因，屍體在死後兩周才被裝進冰櫃。調查人員在屋宅搜查時發現，一個床墊已被屍液深度污染，藏在後院的厚厚樹叢裡，上面用許多棕櫚葉覆蓋。

霍斯金斯上周被捕後關在印第安河郡(Indian River County)的監獄，保釋金定為1萬元。監獄的網站紀錄顯示，霍斯金斯尚沒有律師。

在社區的鄰居表示，他們為許久沒有見到93歲的老婦而感到擔憂後，警員4月28日來到霍斯金斯的房屋進行檢查，在敲門無人應答後便短暫離開。但一名警員感覺不對勁因此細查。

一名警員說：「我們打開房門，發現女兒就在屋內。」但霍斯金斯起初告訴警員說，她也有一段時間沒有見到母親。在警員展開搜查後，發現93歲母親的屍體被裝在冷凍冰櫃裡。

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