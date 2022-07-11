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當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

記者顏伶如／綜合報導
阿拉巴馬州莫比爾郡第13巡迴法院法官派特森遭控長期以來經常在法庭出現不當言行，上個月已經遭到停職處分。Getty Images
阿拉巴馬州莫比爾郡第13巡迴法院法官派特森遭控長期以來經常在法庭出現不當言行，上個月已經遭到停職處分。Getty Images

「內幕新聞」(Insider)網站報導，阿拉巴馬州莫比爾郡(Mobile County)第13巡迴法院法官派特森(James T. Patterson)遭控長期以來經常在法庭出現不當言行，包括譏諷亞裔陪審團成員的英語口音，涉嫌種族歧視，另外還多次以「老祖母州長」(Governor MeMaw)稱呼77歲的阿州州長凱伊‧艾維(Kay Ivey)，上個月已經遭到停職處分。

阿拉巴馬司法調查委員會(Alabama Judicial Inquiry Commission)今年6月15日向阿州法院提出檢舉指出，派特森在庭上多次出現不當言行，包括爆粗口、辱罵、含有性暗示言詞以及涉嫌種族歧視的言論，在法庭上當眾模仿並譏諷一名亞裔陪審團員的英語口音，並且拿艾維的年齡做為嘲笑話題。

檢舉函中指出，派特森在與檢察官及法院助理說話時，多次以「老祖母州長」稱呼艾維，對於阿州典獄制度則說是「老祖母州長的典獄制度」。在一名被告的假釋聽證會上，派特森以坐牢時可能遭到性侵對被告說，在獄中可能變成「別人的女朋友」，負責案件的助理區域檢察官指控派特森帶有性暗示的發言明顯貶抑被告人格。

阿拉巴馬司法調查委員會指出，派特森2019年8月間在一次陪審團遴選時，使用帶有冒犯語氣、帶有刻板印象意涵的亞裔英語口音，詢問在場的亞裔陪審團成員是否會說英語。事隔一天之後，派特森在臉書(Facebook)發表聲明寫道：「如今自由派人士對於跟他們意見相左的所有人，一律扣上種族歧視者的帽子。」

2016年當選法官、共和黨籍的派特森已於6月底遭到停職，理由是言行不當及濫用司法權限，導致社會大眾對於司法公正與尊嚴的信心下降。

「全國亞太律師協會」(National Asian Pacific American Bar Association)對派特森言行發表譴責聲明指出，派特森言行深化對亞裔社區有害的刻板印象，讓民眾因此對司法制度變得不信任。

種族歧視 亞裔 檢察官

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