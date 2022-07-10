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歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

編譯張君堯／即時報導
洩露文件指出，搭車平台Uber在2013年至2017年期間試圖遊說、討好多國政要，一切只為了其公司「擴張全球市場版圖」。(路透)
洩露文件指出，搭車平台Uber在2013年至2017年期間試圖遊說、討好多國政要，一切只為了其公司「擴張全球市場版圖」。(路透)

洩露文件指出，搭車平台Uber在2013年至2017年期間試圖遊說、討好多國政要，一切只為了其公司「擴張全球市場版圖」。

英國衛報和法國世界報（Le Monde）等媒體共享、合計超過12.4萬份的Uber公司內部文件指出，Uber當時得到包括時任法國經濟部長、現任法國總統馬克宏（ Emmanuel Macron）在內等政界人士的幫助，當時Uber仍由共同創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick）掌握。

報導中提到卡拉尼克和馬克宏之間有「長時間的簡訊互動」，2人更進行多達4次會面，最終Uber和法國政界人士達成一項「秘密交易」，當Uber2015年撤回在法國的「UberPop」服務後的數個月內，一項限制成為持牌Uber司機的法律被修改為有利於Uber公司、這激怒計程車司機。

2016年巴黎和其他歐洲城市的反Uber抗議活動中，卡拉尼克曾駁斥內部對司機潛在暴力行為的擔憂，但此次流出的文件指出「Uber當時反而試圖利用當時司機的暴力攻擊來贏得公眾同情」。此外，Uber同過謹慎地向總理、總統、億萬富翁、寡頭和媒體大亨尋求幫助來贏得支持。

在這份報導發布後不久Uber便發表聲明，其中並未否認任何指控，但強調現任執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）自2017年掌權的5年來一直致力於改革，並表示「90%的現任Uber員工是在柯霍斯洛夏西成為執行長後加入的」。

卡拉尼克的發言人則在一份詳細聲明中對這些指控提出異議，其中表示「卡拉尼克從未建議Uber以犧牲司機安全為代價利用暴力，任何關於卡拉尼克先生指導或參與這些活動的指控都是完全錯誤的」。

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