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甫訪問加拿大 貿易代表戴琪確診新冠

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甫訪問加拿大 貿易代表戴琪確診新冠

中央社華盛頓10日專電
貿易代表戴琪。(美聯社)
貿易代表戴琪。(美聯社)

貿易代表署（USTR）今天表示，貿易代表戴琪確診新冠，目前遵循美國疾病管制暨預防中心（CDC）準則居家隔離中，她近期未與正副總統有密切接觸。

在美國副貿易代表懷特（Jayme White）陪同下，戴琪（Katherine Tai）本月7日至8日訪問加拿大溫哥華，出席第2次「美墨加貿易協定」（USMCA）部長會議，並分別與墨西哥經濟部長克勞希爾（Tatiana Clouthier）、加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）會晤。

訪問加拿大行程才剛結束，美國貿易代表署發言人霍奇（Adam Hodge）今天就透過新聞稿表示，戴琪確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前遵循CDC準則居家隔離中。

霍奇指出，戴琪已完整接種COVID-19疫苗且施打追加劑，近期未與總統拜登（Joe Biden）或副總統賀錦麗（Kamala Harris）有密切接觸。他引述戴琪所說，呼籲民眾盡快接種疫苗及追加劑。

從去年底以來，已有多位拜登內閣官員確診，包括國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、農業部長威薩克（Tom Vilsack）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）等人。

戴琪 加拿大 拜登

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