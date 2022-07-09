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所提資料堪疑 哥大遭全美最佳大學排行榜除名

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所提資料堪疑 哥大遭全美最佳大學排行榜除名

中央社紐約9日綜合外電報導
「美國新聞與世界報導」公布的2022年全美大學排名已將哥倫比亞大學剔除。圖為哥大校園。(美聯社)
「美國新聞與世界報導」公布的2022年全美大學排名已將哥倫比亞大學剔除。圖為哥大校園。(美聯社)

「美國新聞與世界報導」公布的2022年全美大學排名已將哥倫比亞大學剔除，雜誌社發表聲明說，這所常春藤盟校未能證實先前提出的某些2021年數據，包括師生比和班級人數。

美聯社報導，美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）將原本全美排名第2的哥倫比亞大學（Columbia University）除名大約一周之前，哥大宣布，無法為2023年大學排名提供數據，因為校內一名數學教授近來質疑先前所提數據的準確性。

2022年排名最初是在2021年9月公布，準大學生經常會依據美國新聞與世界報導編列的排名來決定申請就讀的學校。

哥大教務長鮑以思（Mary Boyce）6月30日發表聲明說，基於前述教授的疑慮，哥大正檢討數據彙集的工作和提交的程序，且未能在美國新聞與世界報導訂定的7月1日期限前完成，以致無法供2023年大學排名採用。

美國新聞與世界報導表示，雜誌社在得知哥大所提數據有問題後，曾在3月間與該校聯繫，要求證實某些資料。

這家雜誌7日發表聲明說：「截至目前，哥大還未能針對本雜誌要求提供的資料作出令人滿意的回應。」

在這種情況下，美國新聞與世界報導表示，已將哥大在各種排名的名次取消，包括2022年全美最佳大學、2022年最有價值學校以及社會流動性最佳大學（Top Performers on Social Mobility）等。

至於依據各大學和科系主管人員評比而決定的其他領域排名，則仍將為哥大保留。

哥大 哥倫比亞大學 常春藤

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