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在大老闆「超級夏令營」 看到蘋果CEO搭這款電動車

編譯黃淑玲／綜合外電
現身2022太陽谷峰會的Rivian電動車。(Getty Images)
現身2022太陽谷峰會的Rivian電動車。(Getty Images)

全球商業領袖的「超級夏令營」——太陽谷峰會（Sun Valley Conference），正在愛達荷州太陽谷舉行。在太陽谷市中心大街上，蘋果執行長庫克被目擊與同伴乘坐Rivian電動皮卡到餐廳吃飯；決定不買推特的特斯拉執行長馬斯克，現在據說正要趕過去，在活動的最後一天致詞。

消息人士告訴彭博資訊，有些大老闆本來沒打算待到周六（9日）這個今年聯誼活動的最後一天，聽聞馬斯克還是要來，並會有一場演說，決定留下來參加。馬斯克的演講規畫是針對科技業與媒體業領袖，排程在當地周六近中午，記者發稿時主題未定。準備去聽他演說的人，最想了解的勢必是當天科技界最大新聞：他對推特收購案的最新評論。

不願具名的知情人士說，庫克參加太陽谷「夏令營」期間，借來一輛金屬綠的Rivian R1T電動皮卡代步。據了解，Rivian創辦人兼執行長史卡林吉（R.J. Scaringe）今年第一次參加這項億萬富豪們的夏季交誼與論壇活動，並且成為活動的明星之一。

史卡林吉把握機會，帶來公司兩款車向與會人士展示，一輛就是R1T，另一輛是運動休旅車R1S。活動的最後三天裡，這兩部車大多數時間都停放在活動會所前，供大家查看。

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